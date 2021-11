En effet, une semaine de vacances obligatoire étant à octroyer avant la fin de l'année aux joueurs ayant participé à la tournée d'automne, le champion de France et d'Europe a placé la majorité de ses Bleus en congés pour le match face à Brive samedi. Ainsi, Cyril Baille, Peato Mauvaka, François Cros, Anthony Jelonch, Antoine Dupont, Romain Ntamack et Matthis Lebel peuvent souffler quelques jours. Comme le Wallaby Rory Arnold qui était encore titulaire au pays de Galles samedi et qui était sorti touché à un genou. Julien Marchand, aussi blessé avec le XV face à la Géorgie, est également en congés.

À noter tout de même que le deuxième ligne Thibaud Flament, remplaçant contre la Nouvelle-Zélande, est bien présent cette semaine pour faire face à la pénurie à son poste puisque Joe Tekori est parti en sélection samoane et que Richie Arnold est à l'infirmerie. Dorian Aldegheri et Thomas Ramos, libérés mercredi soir dernier par le staff des Bleus, seront là pour affronter le CABCL.