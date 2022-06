Melvyn Jaminet sera-t-il de la tournée au Japon ? L'intéressé n'en était pas sûr au coup de sifflet final : "On va attendre les demi-finales, on va voir comment ça va se passer. Je sais qu'il y a une rencontre avec les Barbarians britanniques la semaine prochaine. Je vais voir si je peux la faire. J'attends de passer des examens pour mon bras. (...) J’ai pris un coup au niveau du biceps droit. A chaud, on ne sent pas grand-chose..."