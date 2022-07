Dans un contexte sanitaire pour le moins strict et compliqué, cette haie d’honneur avait tout d’abord pour mission de célébrer le rugby amateur, ses liens étroits avec les équipes de France. Grâce à la communication digitale de la Société Générale, aux couleurs de l’émoji "applause", une haie d’honneur digitale s’était ainsi formée grâce aux commentaires et à l’engagement des fans de rugby. Un succès probant qui fait suite à un premier épisode lors de la finale 2021 avec une haie d’honneur composée par cinq fans de "Par Amour du Rugby" et de cinq de leurs proches.

Les quatorze clubs représentés !

C‘est une incroyable nouvelle haie d’honneur qui a célébré, ce vendredi soir, Montpellier : la "Rivamitié" version rugby a permis de rassembler un supporter de chaque club de Top 14 qui a pu célébrer et fêter les nouveaux champions de France comme il se doit ! "Quatorze fans de rugby aux couleurs de leur club qui fêtent et honorent le champion, c’est un formidable message de fair-play, d’engagement fort et d’esprit d’équipe propre au rugby", assène Katia Lazarew, responsable du sponsoring sportif chez Société Générale.

Le résultat est à la mesure de l’initiative et déclenche un vrai satisfecit comme le prouve le témoignage des heureux élus. Sébastien (Bordeaux-Bègles) : "Je n’ai jamais été aussi proche des joueurs, c’est un souvenir qui te marque à vie pour un passionné !" Et Eric (Clermont) d’enchaîner : "C’est quand même incroyable de pouvoir échanger en direct, avec les champions de France et même de pouvoir toucher le Brennus !" François (Toulouse) trouve là une symbolique forte, avec cette idée que le vaincu célèbre comme il se doit le vainqueur : "Ce sont des valeurs fortes pour notre sport, il faut à tout prix les garder."

Et surtout les cultiver, comme s’y emploie la Société Générale, partenaire historique, qui délivre un formidable message "Par Amour du Rugby" qui permet de faire vivre des émotions uniques aussi bien dans les tribunes que sur le terrain. Celles du Stade de France ne s’effaceront jamais !