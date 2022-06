Sans entrer dans le secret des dieux, il est quasiment acquis, à l’heure où nous écrivons ces lignes, que Rory Kockott ne figurera pas sur la feuille de match de la finale. Parce que, sauf blessure ou cas de force majeure, on ne change pas une équipe qui gagne. Parce que le vénérable Rory, à 36 ans, a été supplanté dans la hiérarchie des numéros 9 du CO par Santi Arata et Jérémy Fernandez et que, toute la saison durant, son temps de jeu fut famélique. Ainsi va la vie.

Mais la légende du CO, si elle ne sera pas sur le terrain vendredi soir, n’en demeure pas moins un élément déterminant de la vie de groupe. Kockott s’implique énormément, participe à toutes les réunions stratégiques, donne son avis et est force de proposition auprès du staff. Et même s’il portait la chasuble des joueurs hors groupe lors de l’entraînement ouvert à la presse, Rory Kockott s’est donné avec l’énergie et la fougue d’un titulaire, haranguant les uns pour une passe ratée, motivant les autres pour un geste réussi dans le bon timing. Pour ne pas tricher et continuer à faire progresser l’équipe.

"C’est difficile humainement de se passer de lui, détaillait David Darricarrère, le coach des trois-quarts. Mais nous devons faire des choix qui nous sont dictés par des critères sportifs. Rory s’implique à 200 %. Il fait partie du groupe de joueurs même s’il ne joue pas les matchs. C’est vraiment un atout pour nous d’avoir un mec comme ça dans le groupe, pour faire passer des messages. Il était présent à l’échauffement à Nice, à l’entraînement il donne beaucoup aussi. C’est une vraie force pour nous, le staff et pour le groupe."

A n’en pas douter ses coéquipiers auront à cœur d’offrir à Kockott une sortie à la hauteur de sa légende dans la sous-Préfecture du Tarn. N’est pas double champion de France (2013 et 2018) qui veut !