Sur son compte Instagram, Pita Ahki, 29 ans, a promis de "revenir plus fort" encore. International à VII avec la Nouvelle-Zélande, il est un joueur essentiel du Stade toulousain, avec qui il a joué 12 matches en Top 14, tous en tant que titulaire. Actuellement 5es du championnat, les Rouge et Noir, champions de France et d'Europe en titre, reçoivent le Stade français, vendredi (21h00), en match en retard de la 13e journée du Top 14.