Le Stade toulousain s’est imposé face au Leinster (22-31) en finale de Champions Cup et a décroché une sixième étoile. Les Irlandais ont enchaîné une troisième finale perdue et la presse outre-Manche accuse le coup…

Toulouse triomphe et savoure sa sixième étoile tandis que de l’autre côté de la Manche l’ambiance est plutôt morose… Il n’a qu’à lire les premiers mots de l’article d’Harry Latham-Coyle pour The Independent : "Les joueurs du Leinster tombèrent au sol, battus, abattus, brisés". On ressent presque de la résignation dans les termes employés après une nouvelle défaite lors de l’ultime rencontre. Même son de cloche pour Gavin Mairs et The Telegraph "La quête de plus en plus désespérée du Leinster pour une cinquième étoile se poursuit. Pour une troisième finale consécutive de l’Investec Champions Cup, et une quatrième depuis leur dernier triomphe en 2018, l’équipe de Leo Cullen a encore une fois échoué terriblement".

Passée la déception, vient le temps de l’analyse. Johnny Watterson et The Irish Time ciblent l’inhabituelle incapacité des Leinstermen à conserver le ballon sur des longues séquences : "Les statistiques du match montrent que le vainqueur, Toulouse, a remporté 19 turnovers contre le Leinster en finale de la Champions Cup dans des rucks ou des mauls. Cela, comparé aux huit remportés par Leinster, constituait un point de différence". La faute à une défense toulousaine irréprochable avec en fer de lance l’Anglais Jack Willis auteur de 30 plaquages (!) et d’une "masterclass défensive" pour The Guardian.

Gloire au vainqueur

La presse britannique s’incline devant la maîtrise des hommes d’Ugo Mola. Pour Michael Aylwin et The Guardian, le capitaine de Toulouse est plus que jamais le plus grand de tous : "Antoine Dupont, largement présenté comme le meilleur joueur du monde, certains le revendiquant meilleur de l’histoire, a remporté le titre de joueur du match et de joueur de la saison, des récompenses officielles pour renforcer ces arguments en faveur de ces titres officieux". Le quotidien britannique a mis l’accent sur la prestation défensive du numéro 9 toulousain : "Dupont a éclipsé Jamison Gibson-Park, notamment sur ses attributs défensifs que l’on attendait moins". The Telegraph a également salué le capitaine toulousain : "Au cœur de l’effort toulousain se trouvait une performance tout simplement époustouflante d’Antoine Dupont".

Alors qu’il était remplaçant pour cette finale de Champions Cup, Thomas Ramos est au cœur de la presse britannique. The Guardian titre "Ramos remporte une finale tonitruante et marque l’âge d’or du rugby en club" tandis que The Independent le décrit comme le bourreau de la province irlandaise : "Était-ce finalement le jour du Leinster ? Pas sous la surveillance de Ramos depuis son nid de tireur d’élite. Par deux fois, le bras de l’arbitre s’est levé en direction de Toulouse, permettant au butteur de fermer sereinement le cercueil d’un match qui restera longtemps dans les mémoires".

Globalement, la déception règne dans les colonnes de la presse outre-Manche et les mots de Leo Cullen semblent résonner : "Tout le monde est dévasté".