Dans un match où les Montpelliérains ont fini par largement dominer des Lyonnais déjà en vacances, Jan Serfontein et Julien Tisseron se sont illustrés. En face, Demba Bamba a été transparent, tandis que Baptiste Couilloud, entré à dix minutes de la fin, a eu un impact immédiat sur le jeu de son équipe.

Les tops

Jan Serfontein

Son triplé parle de lui-même. Alors certes, tous ses essais ne furent pas des exploits personnels, notamment son deuxième essai où il n’eut plus qu’à courir le long de la touche après avoir été superbement servi par une double sautée de Louis Carbonel. Mais les deux autres, le Sud-africain est allé les chercher, à l’image de son dernier où il joua une pénalité rapidement pour prendre de surprise toute la défense lyonnaise qui dormait. Auteur de neuf plaquages et avec quatre défenseurs battus, le Springbok fut le meilleur Montpelliérain.

Julien Tisseron

Dans son sillage, on trouve Julien Tisseron. Tranchant dans chacune de ses interventions, le Basque a montré un engagement de tous les instants et a fait parler son sens de la relance. Tisseron est en forme et cela tombe bien, car le MHR comptera sur lui en cette fin de saison avec la blessure d’Anthony Bouthier. Mention spéciale à l’ailier Ben Lam qui n’a pas ménagé ses efforts et a souvent trouvé l’avancée dans la défense lyonnaise.

Thaakir Abrahams

Quel gaz ! Voilà un joueur dont on reparlera l’année prochaine en URC puisque le Munster a eu la bonne idée de lui faire signer un contrat de deux ans. Ses courses manquent encore d’un peu de précision car le jeune Sud-africain a encore tendance à s’empaler dans les adversaires, mais il possède d’impressionnantes qualités de vitesse de d’appui, comme il a pu le montrer à la 75ème minute où il a déposé le tricolore Arthur Vincent. Mention spéciale à Baptiste Couilloud qui, dès qu’il est entré en jeu, a remis de l’ordre dans le jeu des Lyonnais au point de leur permettre de marquer 21 points en dix minutes.

Les flops

Théo William

Le troisième ligne lyonnais a mal commencé son match, en se faisant pousser en touche sur un temps fort du Lou, sans pouvoir assurer la continuité du jeu. Dans la minute qui suivait, il administrait un plaquage à la gorge sur le demi de mêlée montpelliérain Cobus Reinach, et terminait sa mi-temps avec un en-avant. Sorti peu après la mi-temps, il revint sur le terrain en fin de rencontre, sans vraiment améliorer son bilan.

Demba Bamba

Le pilier droit tricolore a livré une prestation bien éloignée de ce que l’on peut attendre de lui. On ne l’a que trop peu vu balle en main, et le droitier n’a pas été dominateur contre Erdocio puis Forletta. Il a quitté le terrain après un choc avec Louis Carbonel, sauf que l’ouvreur a lui serré les dents et est resté sur le terrain… Bref, un manque d’investissement criant de la part d’un joueur avec pareil potentiel.

Alban Roussel

Il fut à l’image d’autres joueurs du pack, avec un investissement dans le combat nettement inférieur à ce qu’exige son poste. Souvent en retard sur les zones de rucks il fut, comme nombre de ses avants, incapable de répondre à l’engagement – somme toute raisonnable – mis par les Héraultais. Deux plaquages manqués viennent ternir son bilan.