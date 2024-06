Remplaçant face à la Grande-Bretagne, Antoine Dupont a permis aux Bleus d'éviter une énorme désillusion lors de leur dernier match de poule ce samedi à Madrid. Le Toulousain a réussi un exploit personnel à moins d'une minute du coup de sifflet final alors que la France était menée 12 à 5. Il a aussi été passeur décisif sur l'essai de la victoire inscrit par Nelson Epée en prolongation.

Encore un match en prolongation pour vous après la finale de la semaine dernière. Comment l’avez-vous vécu ?

J’avoue que si nous avions pu gagner avant le point en or ça aurait été mieux. Mais ça a été un bon test sur l’état d’esprit. Nous avons montré que nous ne lâchons rien et que nous pouvons tenir dans des moments difficiles, en infériorité numérique. Après un carton jaune et en extra time, l’équipe a montré qu’elle n’a rien lâché.

Pouvez-vous nous raconter votre essai ? Comment avez-vous trouvé ce petit trou ?

Il n’y avait pas de trou justement. Les Anglais ont bien défendu et contrôlaient bien. On gagnait du terrain mais nous n’avions pas de break franc ni de surnombre. J’avais pas beaucoup d’espaces et j’avais un adversaire qui était plutôt en train de reculer donc j’ai essayé de jouer le duel en force et ça a fonctionné donc tant mieux.

Avez-vous rapidement retrouvé les automatismes de la discipline malgré cette semaine de préparation assez courte ?

Les automatismes reviennent plutôt vite. La période que j’ai passé avec l’équipe cet hiver m’a fait du bien pour intégrer les principes de jeu. C’est plus dur sur le cardio. Je dois me remettre aux exigences de ce sport et aux efforts qui sont bien différents de ceux du XV. Mais, c’est quand c’est dur qu’il faut réussir à tenir, à garder la tête froide, à garder la discipline et c’est important de pouvoir travailler dans cette pratique là aussi.

Comment avez-vous vécu la première journée du tournoi en étant hors groupe ?

Au début, j’étais plutôt content d’avoir un jour de plus de récupération mais quand le match arrive et que l’on fait l’échauffement, on a toujours envie d’y être forcément. C’est un groupe. On a vu la blessure d’Esteban au premier match et on sait qu’il y a toujours des scenarii que l’on n’a pas étudié et auxquels il faut s’adapter. Je savais que le tournoi serait long et que j’aurai mon rôle à jouer dans la suite du week-end.

Apprenez-vous aussi les rudiments de ce jeu en étant sur le banc des remplaçants ? Est-ce une façon d’observer ?

On apprend forcément un peu plus sur le terrain, quand on vit les situations. On se rend compte mieux des espaces, on apprend à gérer les courses, les espaces, la stratégie. Mais chacun a son rôle à jouer dans le groupe. Quand on est sur le banc, on est aussi important, voire même plus au regard de ce dernier match, que ceux qui commencent. Il faut donc donner le maximum en fonction de son rôle et espérer le résultat que l’on a eu à la fin.