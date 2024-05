Au terme d’une incroyable finale qui restera, à n’en pas douter, dans les mémoires, le Stade toulousain est venu à bout du Leinster 31-22 pour remporter son sixième sacre européen. Après la rencontre, les réactions ont fleuri de toute part. Découvrez le top des déclarations du week-end.

J’ai la chance d’entraîner des joueurs incroyables

Après la rencontre, le manager toulousain Ugo Mola est revenu, sourire aux lèvres, sur l’incroyable scénario de cette finale. L’ancien joueur Rouge et Noir a tenu à saluer cette génération de joueurs toulousains, désormais triple champions de France et double champions d’Europe. Il mesure la chance de pouvoir composer avec des joueurs de ce calibre : "J’ai la chance d’entraîner des joueurs incroyables, vous l’écrivez et je le dis assez souvent. Je suis fier d’être à leurs côtés. À chaque sortie, ils nous nourrissent d’émotions et ce qui est fabuleux avec eux, c’est qu’ils vous poussent à tout mettre en place pour continuer à progresser."

En termes de solidarité on n’a pas fait mieux

Le Stade toulousain n’a certainement pas réalisé son meilleur match offensivement mais a pu s’appuyer sur une défense de fer. 215 plaquages et seulement un essai encaissé en 100 minutes. Si un secteur a permis aux Toulousains de décrocher leur sixième sacre dans la compétition ce samedi, c’est bien le défensif. A l'issue de cette finale, Romain Ntamack, auteur de 16 plaquages et de deux turnovers, relevait la performance des siens : "Il faudra regarder nos stats de plaquage mais je pense qu’on n’a jamais plaqué autant dans un match de rugby", avant de poursuivre, "ce n’était pas notre meilleur match en termes de rugby mais en termes de solidarité on n’a pas fait mieux".

A lire aussi : Toulouse - Leinster - Exclusif. Romain Ntamack après ce nouveau sacre : "Notre génération a toujours soif de titres"

Jamais dans ma vie je n’avais vécu un truc de ce genre, c’est insensé !

Blair Kinghorn, arrivé cette saison dans la ville rose, a réalisé un match parfait ce samedi. Lui qui n’avait jamais battu le Leinster en 9 ans avec son ancien club d’Edimbourg a choisi le bon moment pour sauter le pas ! L’arrière écossais a livré une au ode à son nouveau club : "Franchement c’est fou, 10 000 personnes sont là pour nous (place du Capitole), j’adore ! Jamais dans ma vie je n’avais vécu un truc de ce genre. C’est insensé ! Les supporters aiment tellement l’équipe. C’est pour ça qu’on joue. Si en novembre on m’avait dit que je débarquerais à Toulouse et que je remporterais la Champions Cup…"

Je ressens toujours des frissons

Après leur sacre, les Toulousains ont présenté la Champions Cup ce dimanche à 18h au Capitole, devant une foule de 12 000 personnes venue accueillir ses héros. Le capitaine des Rouge et Noir, Antoine Dupont, a rendu hommage à ses supporters et s’est livré sur ce moment qui reste toujours particulier : "Les célébrations au Capitole, j’ai eu la chance de pouvoir les connaître à plusieurs reprises déjà. Mais à chaque fois qu’on arrive ici et qu’on voit cette place remplie, ça offre toujours beaucoup d’émotions. Je ressens toujours des frissons, d’autant que nous sommes beaucoup dans le groupe à être fans de ce club depuis tout petit."

A lire aussi : Toulouse – Leinster : revivez les festivités après le sacre toulousain en finale de Champions Cup

Le vestiaire est dévasté

Après la rencontre, le Leinster accusait le coup. Pour la 4e fois de son histoire et la 3e fois d’affilée, les Irlandais ont été défaits en finale de Champions Cup. Une immense déception dont a fait part à la presse Léo Cullen, le manager du Leinster : "Ce fut une rencontre très disputée. Mais Toulouse a été très bon dans le combat défensif, même si nos garçons ont toujours tenté des choses au long de la rencontre. […] Dans le vestiaire, tout le monde est dévasté, c’est vraiment difficile mais le sport est ainsi. La pièce est simplement tombée du côté de Toulouse, c’est la nature du sport au plus haut niveau."