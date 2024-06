Malmenés pendant une demi-heure, les Castrais ont bien réagi pour prendre le dessus sur le Stade français. Victoire finale 27-18 pour le CO à Pierre-Fabre. Avec ce succès, Castres peut encore croire au top 6. De leur côté, les Parisiens repartent bredouille du Tarn et n'ont pas réussi à valider leur qualification pour les demi-finales.

‌Le Castres Olympique termine sa saison à domicile par une victoire de prestige face au Stade Français (27-18). Un succès acquis en seconde période face à des Parisiens qui se sont contentés du minimum, bien que très réalistes. Les Tarnais peuvent désormais croire à une improbable qualification en phase finale. Bien que défait, le club de la capitale a validé sa place en demi-finale, grâce à la défaite de l’UBB.

Castres fait tomber le Stade français et a aussi sa carte à jouer pour le top 6



Le film du match > https://t.co/evfZbs1sUe pic.twitter.com/wwB6yGDquQ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 1, 2024

Paris dominé, mais Paris en train de mener

Comme souvent cette saison, le Stade Français s’est appuyé sur son style de jeu minimaliste mais diablement efficace. Sur la première offensive, dès la première minute, une bonne pénalité obtenue et Segonds ouvrait le score (0-3, 1re). Deuxième attaque, l’ouvreur parisien va trouver un 50-22. Le maul a à peine le temps de se former que Romain Briatte en sort pour aller marquer le premier essai en coin (0-10, 18ème). Après cela, les hommes de la capitale se sont surtout concentrés sur une défense solide, bien aidés par le vent puissant en leur faveur.

Cela ne garantissait pas une invincibilité pour autant, surtout qu’une grosse indiscipline les empêchait d’aller plus en avant dans cette rencontre. Fernandez réduisait déjà l’écart au pied (3-10, 21ème). Puis sur une mêlée dans ses 22, le pack parisien était pénalisé, ouvrant un temps fort des Castrais. Celui-ci était conclu par un essai de Pierre Popelin, concrétisant un joli numéro d’équilibriste de Nakosi pour empêcher la sortie en touche (10-10, 32ème). Le Stade Français rentrait tout de même aux vestiaires devant au score grâce à une pénalité longue distance de Segonds (10-13, 40ème). Un exploit vu le peu d’entrées dans les 22m adverses.

Castres profite des vents contraires

Le début de deuxième période était bien plus à l’avantage du CO, qui égalisait sur une première pénalité (13-13, 42ème). Fernandez manquait une nouvelle pénalité au même endroit, obtenue grâce un plaquage sans ballon de Gomez Kodela, qui prenait un carton jaune pour cela (43ème). Le demi de mêlée se rattrapait sur l’action suivante, profitant du bon débordement de Palis, puis du travail de Botitu, il était présent pour conclure (20-13, 45ème). Castres était enfin devant au score, mais ne parvenait pas à enfoncer son adversaire, car dominé en touche.



Mieux dans le match, les locaux ont cru que la victoire pourrait leur échapper sur un contre parisien. Hamdaoui tapait à suivre, Popelin se manquait en couverture et laissait Dakuwaqa marquer le deuxième essai des Parisiens (20-18, 56ème). Mais cela ne stoppait pas les attaques castraises. Les rôles s’inversaient, Hamdaoui récupérait un jeu au pied de Dumora. Son dégagement était contré par Nakosi, qui sauvait le ballon de la sortie avec un nouvel essai (27-18, 64ème). Les Parisiens étaient KO et réagissaient en toute fin de match par une énorme percée de Dakuwaqa, bien suivie par ses coéquipiers, mais stoppée à quelques mètres de la ligne (79ème). Mais le score en est resté là. Belle victoire pour la dernière à domicile du coach David Darricarrere, qui devra aller gagne à Bayonne la semaine prochaine pour décrocher une place en phase finale.