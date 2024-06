L’ailier des Catalans tire donc sa révérence avec le club. S’il n’évoque pas directement son avenir, il n’oublie pas d’où vient son équipe de coeur et se dévoile une dernière fois sur ses émotions et la dernière journée à disputer la semaine prochaine.

Mathieu, pas mal d’émotions doivent traverser votre esprit pour votre dernière rencontre à Aimé-Giral sous le maillot de l’USAP ?

Beaucoup de bonheur déjà. De voir les supporters heureux, tous ces gens qui nous encouragent. C’était une belle victoire, face à une superbe équipe de Bordeaux-Bègles. C’était d’abord cela, le plus important de la journée. Même si quelques petits événements sont prévus dans la soirée, je suis surtout satisfait que le contrat soit rempli.

Si Tuilagi et Ruiz se sont allègrement distingués, Jalibert et Penaud ont manqué de régularité lors de ce Perpignan - UBB https://t.co/hUiM1mCzbQ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 1, 2024

D’autant que vous pouvez aller chercher quelque chose d’encore plus fou lors de la dernière journée du championnat ?

Je ne sais pas exactement quelle sera notre destinée, je n’ai pas vraiment regardé encore les autres résultats. Mais c’est déjà beau, si en début d’année, on annonçait que l’on pourrait jouer ce type de chose, tout le monde aurait dit que nous serions fous. On a déjoué tous les pronosctics. Nous n’allons pas trop nous poser de questions. On a tellement souffert par le passé, on vient de si loin, donc on va rester humbles pour commencer. On va continuer comme depuis le 1er juin et la reprise, à travailler notre rugby. Et s’occuper de nous.

Vous aviez des choses à vous prouver encore pour atteindre un tel niveau de jeu ?

C’était vraiment difficile, car on a connu des passes positives il y a quelques semaines. Il fallait casser ce qui se déroulait depuis quelques matchs avec cette spirale négative, c’est chose faite. Face à un cador de la compétition en plus. Je pense que pour tous les amoureux du rugby, c’était un bon moment avec des actions et de belles envolées. Mais le principal demeure le résultat et encore une fois on a assuré l’essentiel.

Si Tuilagi et Ruiz se sont allègrement distingués, Jalibert et Penaud ont manqué de régularité lors de ce Perpignan - UBB https://t.co/hUiM1mCzbQ — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 1, 2024

Sur le plan personnel, l’histoire est belle avec Perpignan depuis votre arrivée ?

Je n’ai jamais caché que j’étais tombé amoureux de l’USAP. J’ai donné à ce club sans compter. De l’entraînement au match, en dehors. J’ai certainement fait des erreurs. Il me reste peut-être encore un ou d’autres rencontres à disputer. Je vais garder la même attittude, jusqu’à la dernière minute. J’ai le sentiment d’avoir été intègre, honnête, d’avoir partagé plein de choses. Ma plus belle réussite, c’est cela, je crois. Des émotions, des victoires, des défaites, des grosses claques. Des crises, des titres, c’est la vie quoi. Ma plus grande fierté, c’est vraiment d’avoir toujours été à fond pour ce si joli club.

Tous ces témoignages à votre encontre, cela vous touche ?

Bien sûr, mais je suis un compétiteur, j’étais resté dans ma bulle pour contrôler tout cela. Il n’y avait pas de place pour l’émotion. L’UBB cela va à 10.000 à l’heure. Ce soir on va profiter, avec les amis, la famille. Mon avenir ? Il est tranquille, voilà place à la suite et on verra bien.