Le numéro 9 du Castres olympique a livré un match plein pour permettre à son équipe de remporter un succès précieux face au Stade français. Un succès qui laisse vivant l'espoir d'une qualification la semaine prochaine à Bayonne.

L’équipe a donné le sentiment de construire son match et d’être plus en maîtrise que lors de ses dernières sorties. C’est aussi votre sentiment ?

Je suis d’accord avec ça. On a appris de nos erreurs. Tout n’est pas parfait encore, nous aurions pu scorer plus, notamment en première période. Mais oui, on a bien construit notre match pour arriver à dix minutes de la fin avec neuf points d’avance qu’on a su conserver. On a aussi réussi à ne pas prendre de carton et c’est quand même plus facile de jouer à quinze.

La défense étant un des principaux points forts du Stade français, aviez-vous prévu de prendre les points au pied ?

Oui, on a vu que dans un premier temps il était difficile de marquer des essais quand nous étions dans leur camp. Du coup, on a choisi de prendre les points au pied car il était impensable de passer autant de temps dans leur moitié de terrain sans parvenir à se payer.

C’est vous qui avez buté, chose rare cette saison. Pourquoi ce choix ?

La première pénalité était un peu loin et contre le vent. Je l’ai bien sentie, alors j’ai choisi de la prendre. Je l'ai mise, ça m'a donné confiance alors j’ai continué. Au vrai, rien n’avait été décidé au préalable. C'était un feeling sur le moment.

Vous avez aussi inscrit un bel essai, celui qui a permis au CO de prendre le large. Est-ce que vous pouvez le décrire ?

Je suis à la réception du ballon après un bon travail de Vilimoni Botitu qui passe par le sol et qui m’attend un peu, il me manquait des jambes pour pouvoir le suivre (rires). Après, c’est notre rôle à nous les numéros 9 d’être au bon endroit au bon moment, de coller au ballon. Et souvent quand on colle au ballon on a la chance de pouvoir marquer des essais. Il y a en un qui fait ça très bien en France, on l’appelle le Ministre de l’Intérieur (rires). Mais il n’est pas le seul, beaucoup de numéro 9 s’inspirent de lui maintenant (Antoine Dupont, N.D.L.R.).

Le tournant du match selon vous ?

Sans doute le retour de mi-temps, où le Stade français est un peu sous pression et concède plusieurs pénalités puis un carton jaune et donc une infériorité numérique durant laquelle nous arrivons à marquer un essai et prendre dix points d’avance. Ça nous a fait du bien de concrétiser notre domination territoriale car je trouve que même en première mi-temps lorsque nous étions contre le vent, nous étions souvent dans leur camp. En deuxième période, marquer dès le début de mi-temps nous a permis de prendre le large et nous a fait du bien. Les entames de mi-temps nous ont souvent fait défaut ; pas cette fois et c’est tant mieux.

On vous a senti en maîtrise …

C’était une très belle équipe du Stade français, le classement et la qualité de leur saison le démontre. On savait qu’il fallait rester « focus » jusqu’à la 80e minute car ils adorent se nourrir des turnovers. Je nous ai senti plus en maîtrise que d’habitude. C’est plus facile quand on ne court pas après le score. On a commis très peu de fautes, on a joué dans les bonnes zones, nos avants ont fait un gros match. Tout cela mit bout à bout, ça fait de grande différence dans la gestion.

La qualification est toujours possible …

Oui mais il ne faut pas regarder les autres, il faut se concentrer sur nous, sur notre rugby. On fera les comptes à la fin.

Vous affrontiez votre ancien partenaire Rory Kockott. Le match a t-il été particulier à préparer ?

Non, honnêtement je l’ai abordé comme un autre match. La seule différence c’est que Rory a parlé durant tout le temps qu’il est resté sur le terrain. Mais je savais à quoi m’attendre. C’est un joueur qui est très fort pour vous faire sortir du match. Il faut être très fort mentalement pour lui résister (rires). Je me suis concentré sur moi et sur le travail à fournir pour l’équipe.