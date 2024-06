En difficultés avant ce match, le Racing 92 s’est recroquevillé sur les fondamentaux de ce jeu pour renverser la Section paloise à Auxerre. L’aube d’un nouveau monde ?

Longtemps, on a simplement considéré l’équipe de Stuart Lancaster comme l’une des attaques les plus prolifiques et spectaculaires du championnat. Longtemps, l’entité du 92 s’est essentiellement appuyée sur les fariboles d’une ligne de trois-quarts où Gaël Fickou, Max Spring et Nolann Le Garrec firent des miracles. Mais quoi, alors ? L’animation offensive mise en place en banlieue parisienne n’ayant pas suffi au Racing à vivre une saison tout à fait sereine (doux euphémisme...), il semble aujourd’hui évident que les Franciliens aient décidé de revenir à un projet moins ambitieux mais plus à même à les conduire jusqu’aux phases finales du Top 14. Non pas que les coéquipiers de Henry Chavancy aient totalement fermé les vannes, à Auxerre, en attestent les quelques fulgurances de Vinaya Habosi ou Nolann Le Garrec, au stade de l’Abbé Deschamps. Mais à tout dire, ce Racing s’est samedi après-midi indéniablement recroquevillé sur un jeu moins susceptible de l’exposer aux contres qui, ces dernières semaines, firent tant de dégâts dans sa défense…

Face à la Section paloise et au gré d’une triste qualité technique, les hommes de Stuart Lancaster ont avant tout souhaité prendre l’axe via leurs plus gros porteurs de balles, qu’ils se nomment Camille Chat, Jordan Joseph, Josua Tuisova ou Vinaya Habosi. Enchaînant derrière les plus forts tonnages de leur effectif, les Franciliens firent alors sauter un verrou palois qu’on avait franchement connu plus agressif qu’il ne le fut chez Guy Roux. Dès lors, ce retour au frontal permettra-t-il au club des Hauts-de-Seine de créer la sensation dans le sprint final ? Allez savoir… M. D.