Excédé par une nouvelle correction reçue à l’extérieur, le demi de mêlée Baptiste Couilloud n’a pas mâché ses mots pour condamner le manque d’engagement criant de certains de ses coéquipiers.

On a eu l’impression que cette nouvelle large défaite à l’extérieur illustrait bien la saison du Lou, qu’en pensez-vous ?

(Il souffle) Je ne suis même pas surpris. Ça fait une dizaine de fois que je me retrouve dans cette situation, à m’adresser à vous après une fessée déculottée. C’est la honte. La prestation qu’on a produite aujourd’hui est horrible. Honnêtement, elle est horrible. Je n’ai pas d’autre mot. J’aurais pu imaginer avant le match qu’en étant libérés, qu’en ayant plus d’enjeu on serait capable d’avoir envie de jouer au rugby… Mais quand je vois les 70 minutes qu’on fait après l’entame, c’est catastrophique. Je n’ai pas d’autre mot : dans l’intensité, il n’y a rien. On tape des coups d’envoi, où il n’y a personne dessous… Honnêtement c’est horrible.

Que faut-il faire à l’extérieur ? Sous pression vous n’y arrivez pas, sans pression non plus…

Il y a une grosse partie mentale dans tout cela. Il y a un paquet de joueurs qui n’arrivent pas à trouver des leviers de motivation pour être bons. Maintenant il faut se remettre en question. Au-delà de trouver des leviers, les mecs sont des sportifs professionnels. Ils ont un contrat. D’ailleurs je m’inclus dedans. Mais là, on ne respecte pas nos engagements vis-à-vis du club quand je vois nos prestations à l’extérieur. Honnêtement c’est calamiteux. Je pense qu’il y a beaucoup de joueurs qui ont triché toute la saison, et aujourd’hui je n’ai pas peur de le dire. La preuve est sur le terrain, encore aujourd’hui. Ce n’est pas possible de montrer ce visage à l’extérieur.

C’est d’autant plus frustrant quand on vous voit marquer trois essais en dix minutes en fin de rencontre avec autant de facilité…

Ce 21-0 est anecdotique. À ce moment-là, Montpellier avait quarante points d’avance et forcément tu ne défends plus de la même façon. C’est bien qu’on arrive à trouver des solutions mais on a commencé à jouer quand on était au pied du mur. Et cette attitude est très surprenante dans un match comme ça, surtout quand tous les mots de la semaine ont été de dire qu’il fallait prendre du plaisir et à jouer au rugby. Aujourd’hui, je pense que peu de mecs ont pris du plaisir sur le terrain.

À vous entendre, on se dit qu’il était heureux que votre maintien soit déjà assuré…

Heureusement que Toulouse a assuré notre maintien avant ce match-là oui ! (Toulouse s’était imposé à Montpellier sans laisser de bonus au MHR, ce qui sauvait mathématiquement le Lou, NDLR) Si on avait eu de l’enjeu sur ce match, on serait peut-être en route pour un access match. Il faut le dire ouvertement : Merci Toulouse d’avoir fait le boulot pour nous !

On imagine pourtant que vous avez eu maintes et maintes occasions de vous dire vos vérités entre joueurs…

Bien sûr. On a jamais fait autant de réunions de crise que cette année ! C’est délicat de faire des réunions de crise à chaque fois qu’on revient d’un match à l’extérieur ! C’est compliqué de ne pas pouvoir construire au-delà de deux semaines… C’est invivable. On est quelques-uns à avoir perdu beaucoup, beaucoup d’énergie cette saison pour essayer de comprendre ce qui ne fonctionnait pas. La saison s’est passée comme ça et malheureusement, on s’y est habitués. C’est dramatique d’être dans cette situation. Il faudra que des choses changent à l’intersaison. Ça peut arriver hein, mais pas tous les week-ends.