En feu en première période, Perpignan s'est offert l'Union Bordeaux-Bègles ce samedi à Aimé-Giral (37-30). Les Catalans profitent des résultats du jour pour continuer de croire au top 6 en fin de saison.

Perpignan s'est imposé 37-30 face à l'UBB et peut encore rêver au Top 6. Les Catalans ont pris le dessus lors de la première période. Retour sur cette rencontre. C'est d'abord grâce au jeu au pied de Jalibert que l'UBB allait prendre les devants de la rencontre. Par deux fois, le buteur de Bordeaux-Bègles réussissait à passer le ballon entre les poteaux. Ménès après un début de match raté, l'USAP réagissait. Ruiz en force sur l'une des premières incursions de son équipe permettait aux siens d'ouvrir le score.

4 essais en 25 minutes

Mais il ne fallait qu'une minute aux Bordelais pour reprendre les devants et inscrire à leur tour un essai. Les partenaires de Lucu profitaient d'une perte de balle de Veredamu dans son camp pour refroidir Aimé Giral. C'est alors que les Catalans décidaient de passer la seconde dans cette rencontre. Ils allaient inscrire trois essais en dix minutes. Un premier grâce à l'intelligence de leur numéro 9, Ecochard qui feintait la défense de l'UBB. Un second par l'intermédiaire d'Oviedo pour confirmer la récente domination de l'USAP. Enfin, une course de 80 mètres de Crossdale allait conclure une excellente première période pour les Perpignanais qui menaient 31-16 à la pause.

14 pénalités sifflées contre l'UBB

La deuxième période allait mettre plus de temps à démarrer. Les pénalités contre l'UBB s'enchaînaient et de nombreuses mêlées instables étaient sifflées. C'est finalement Damien Penaud qui sonnait la révolte à la retombée d'une touche, l'international français partait inscrire un essai plein de détermination pour rallumer les espoirs des siens. Mais Bordeaux-Bègles étaient décidément beaucoup trop indisciplinés pour obtenir un résultat positif ce samedi. Les Bordelais commettaient 14 pénalités et voyaient Perpignan reprendre six points d'avance à dix minutes de la fin.

Damien Penaud avait du mal à cacher sa déception au micro de Canal + : "On est passé complètement à côté de notre match. Ils nous ont dominés et à l'extérieur c'est très compliqué de recoller au score. On a poussé en fin de match mais c'était trop tard. Ça doit nous servir pour la fin de saison." Un essai en fin de match de Samu ne changeait rien. L'UBB s'inclinait sans le point du bonus défensif. Grâce à cette victoire Perpignan a encore la possibilité d'accrocher une place dans le Top 6.

