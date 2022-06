Il y a 20 ans, Biarritz remportait le troisième titre de champion de France de son histoire, le premier depuis 1939. Quel souvenir gardez-vous de ce moment-là ?

Je m’en souviens comme si c’était hier. Le match avait été éprouvant psychologiquement, puisqu’il s’était terminé aux prolongations. J’avais été champion de France avec le Stade français, en 98. Je savais que c’était mon dernier titre. Avant que le président Chirac ne remette le bouclier à Jean-Michel Gonzalez, j’ai pris le temps de monter ces fameuses marches. C’est un moment extraordinaire. Pendant les festivités, Valérie (sa femme, NDLR) m’envoie Alexandre sur le terrain. Il avait 5 ans et m’avait dit « papa, on court ». Je lui avais répondu "écoute, mon fils, je viens de faire 110 minutes…" C’était la première fois que j’avais des crampes. C’était vraiment un moment exceptionnel. Sur l’ensemble du match, je pense qu’on mérite le titre. Ça ne se joue à rien, à un drop de «Lulu» Mazas. Cette prolongation, c’était quelque chose d’imperceptible, il n’y avait plus de stratégie ou de tactique. Il fallait juste aller chercher au plus profond de soi les quelques forces qu’il nous restait. Sur le plan émotionnel, c’était difficile à vivre sur le moment.

Qu’en est-il du retour à Biarritz ?

Le lendemain, nous sommes allés au stade Aguilera. Là-bas, un monsieur qui n’avait pas loin de 85 ans vient me voir. Il me dit : « Monsieur Roumat, vous ne pouvez pas savoir le plaisir que j’ai. Je pensais finir ma vie et mourir sans avoir revu le BO champion. J’étais très jeune en 1939. Je suis content, maintenant, je peux mourir tranquille. » Je ne connaissais absolument pas cette personne et ça m’avait fait pleurer. C’est là où on voit qu’un titre de champion, dans le rugby français, ça a une importance terrible. S’il n’est pas partagé, il n’a aucune saveur.

Quelle était la force de ce groupe ?

Il était constitué de joueurs revanchards, qui avaient eu plus ou moins des déboires dans d’autres clubs. On avait bâti ce titre sur trois ans, il y avait une vraie progression dans cette équipe. Dans notre effectif, il y avait quatre étrangers : Fitzgerald, Roff, Legg, Isaac. Ça facilitait la communication. Quand on faisait des choses, en semaine, il y avait tout le monde ! Nous avions un équilibre entre un paquet d’avants relativement lourd, une troisième ligne exceptionnelle (Betsen, Milhères, Lièvremont), une paire de centres australienne (Rohff, Isaac), Legg, Bidabé et Brusque au fond du terrain. C’est le groupe entier qui avait gagné ce titre avec un mec comme Puleoto, qui était très important dans notre collectif.