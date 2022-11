"J'ai débuté avec toi donc c'est vrai que ça rappelle de beaux souvenirs", se remémore Jean Monribot aux côtés de Christian Califano avant qu'ils ne prennent la direction de la laiterie d'Hubert Candelé. Ce producteur de lait fabrique des yaourts depuis plus de 10 ans et partage avec passion son savoir-faire avec ses invités du jour. En présence également de Marc Walter, propriétaire du magasin Intermarché d'Urcuit et client d'Hubert, Jean Monribot découvre un environnement bien différent de celui du ballon ovale...

L'épisode dans son intégralité est disponible en suivant ce lien : https://bit.ly/3CifSHI