Au coeur de l’été 2021, le Midi Olympique listait des joueurs de l’hémisphère sud qui allaient découvrir le Top 14 pour la première fois. Presque un an plus tard, à l’heure de faire les comptes et de dresser un bilan de la saison écoulée, il est compliqué d’en tirer du positif. Si l’on s’en réfère à leur talent intrinsèque, il y avait pourtant de quoi faire du bon boulot et espérer de belles choses avec des joueurs comme Laumape, Cubelli ou encore Kuridrani. Ayant connu diverses fortunes, difficile de mettre tous ces joueurs dans le même panier mais dans l'ensemble, la frustration prédomine.

Commençons par le positif tout de même, avec la véritable satisfaction de ce mercato façon hémisphère sud : Brandon Paenga-Amosa. Le talonneur australien, qui s'était révélé aux yeux du public français lors de la tournée océanienne l'été passé, s'est adapté de façon express à notre cher championnat si particulier. Avec 6 titularisations en Top 14 et 3 en Champions Cup, il a su gagner sa place et s'imposer avec caractère dans la rotation avec Guilhem Guirado. En témoigne l'affection que lui porte son manager Philippe Saint-André : "Sincèrement, c’est un sacré client. Il est puissant en mêlée fermée et lance très bien en touche. Ce n’est pas un hasard s’il était titulaire avec les Wallabies". On peut clairement affirmer que l'acclimatation du jeune talonneur est une réussite.

Laumape, Sopoaga... utilisés mais peu décisifs

Enfin, on ne va pas se mentir, nous étions tous "hypés" par sa venue en Top 14 et pourtant Ngani Laumape a déçu pour sa première saison avec le Stade français. En 19 titularisations toutes compétitions confondues, il n’a inscrit que deux pauvres petits essais. Bien trop peu, même en période d’adaptation, pour un phénomène de ce calibre (15 sélections avec la Nouvelle-Zélande et 45 essais en Super Rugby).

Alors évidemment, il y a quelques éclairs de génie. Un moindre mal direz-vous, quand on sait de quoi est capable le destructeur massif de Palmerston North. Par exemple, on a en mémoire sa percée fulgurante lors des dernières secondes du match face au Stade toulousain en mars dernier qui offrit la victoire aux siens. Un résumé malgré tout famélique à côté de ce que le public de Jean Bouin attendait du remplaçant de Gaël Fickou. En contrat jusqu’en 2024, il lui reste encore du temps pour montrer véritablement le joueur qu’il est. À toi de jouer Ngani !

Tout à l’Est maintenant, c’est un autre représentant du maillot noir emblématique qui peine à trouver ses repères. Lima Sopoaga, déjà habitué au climat européen, n’a guère fait mieux que son compatriote. Même pire puisqu’avec neuf titularisations (75 points au pied), l’ex-ouvreur des Wasps n’aura pas fait vaciller la confiance de Léo Berdeu. Pour ne pas aider en faveur d'une quelconque concurrence entre numéros 10, le jeune titulaire réalise une des meilleurs saisons de sa vie, ce qui enterre le débat assez rapidement. Ajoutez à cela la blessure au genou du métronome kiwi, vous obtiendrez un mélange au gout âmer.

Cubelli, du plaisir à petite dose

À Biarritz aussi, des éléments sudistes avaient posé leurs valises. Eliott Dixon et Tevita Kuridrani sont arrivés l’été passé pour renforcer le promu. Cette saison, le Néo-Zélandais et l’Australien font partie du top 5 des joueurs les plus utilisés par Matthew Clarkin avec 1221 minutes disputées pour le premier et 1299 pour le second. Une présence qui peut laisser penser que leur saison est loin d’être un échec et que leurs prestations ont convaincu le manager biarrot tout au long de la saison. En revanche, le classement de leur club prête malheureusement à penser le contraire. Ils n’ont que trop peu contribué statistiquement en faveur du "BO" avec seulement deux essais pour Kuridrani et aucun pour Dixon.

Il y a aussi ceux qui ont montré de très belles choses, mais avec trop de parcimonie, faute de blessures. Comment ne pas penser à Tomàs Cubelli quand on évoque ce cas de figure ? Brillant et leader lorsqu'il a pu porter le maillot basque rouge et blanc, son corps lui a empêché de poursuivre sa belle lancée. Blessé au poignet au début de la saison, à l'épaule en janvier puis au mollet (déchirure) il y a un mois de cela, c'est une déception certaine pour le staff biarrot. Le Puma avait laissé entrevoir de très belles prestations mêlées à une efficacité redoutable (5 essais en 9 titularisations).

Enfin, le Palois Jack Maddocks ne s'est pas imposé dans le Béarn avec 4 petites titularisations pour un essai inscrit. Un mois d'octobre 2021 avec une adaptation rapide où on l'imaginait lancé, mais il fut stoppé net par les blessures (notamment une fracture du pouce), il n'a plus rejoué depuis. Une absence dommageable pour celui qui avait pourtant réalisé quelques prestations intéressantes sous le maillot béarnais.

Si le bilan est décevant de manière générale, Laumape, Paenga-Amosa et Dixon sont en contrat jusqu'en 2024 et ont donc du temps pour rebondir. C'est une autre histoire pour Cubelli, Maddocks ou encore Kuridrani dont le contrat expire l'année prochaine. Ces talents vont devoir cravacher afin de réaliser une bonne saison prochaine, sous peine de laisser comme souvenir un passage fantôme dans notre championnat.