Montpellier - Toulon

À l'aller, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (24-24). Un dénouement frustrant pour les Varois, qui ont vu les Montpelliérains égaliser sur la sirène grâce à un Zach Mercer assassin. À l'aube de ce retour, le MHR sort d'une terrible désillusion samedi dernier contre Castres. Pourtant en supériorité numérique, les hommes de Saint-André sont tombés sur des Castrais courageux et solidaires et se sont vus vaincus (25-9). De l'autre côté, les Toulonnais sortent d'un match plein à Aguilera et ont remporté un succès bonifié (17-45). Une victoire qui fait certainement du bien au moral des protégés de Franck Azéma. Cependant, il est fort à parier que les Héraultais auront à cœur de se racheter et d'enchaîner une 6ème victoire consécutive au GGL Stadium. C'est pourquoi nous misons sur une victoire montpelliéraine, avec des Toulonnais au bord du bonus.

Clermont - Bordeaux

Notre pronostic : victoire de Clermont