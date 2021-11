C’est une série qui a pris fin avec ce succès lyonnais, celle de l’invincibilité castraise face au LOU qui courrait depuis six matchs. Il fallait remonter à septembre 2017 pour trouver trace d’un succès de l’équipe de Pierre Mignoni face au CO, et ce fut à l’issue d’une rude bataille. Car les Castrais, d’abord malmenés et surtout handicapés par leur indiscipline (9 fautes en première période), se sont appuyés sur leur banc pour revenir dans cette partie et offrir un final à suspens, voyant des Lyonnais se relancer après deux défaites à Paris et Montpellier.

Le carton jaune contre Adrea Cocagi pour un acte d’antijeu a eu des conséquences (32e), car c’est à 15 contre 14 que Lyon est parvenu à faire la différence. D’abord en force avec Jordan Taufua sur un ballon porté (39e, 20-6) et par Léo Berdeu sur un jeu au pied et un bon service d'Ethan Dumortier (41e, 27-6). L’ouvreur lyonnais qui a également été précieux dans ses coups de pied, que ce soit dans le jeu courant (étant bien relayé aussi par Charlie Ngatai) et face aux perches avec un 7 sur 8 final, et donc un total de 25 points marqués.

Un CO à réaction et finalement bredouille

Les Castrais pourront regretter ce premier acte brouillon, d’autant qu’ils ont finalement trouvé les failles dans une solide défense lyonnaise. En privant l’adversaire de munitions et en le maintenant dans son camp, les opportunités sont arrivées. Et Martin Laveau d’un exploit individuel, d’un raffut sur Dumortier et d’un coup de pied par-dessus Arnold, a initié le come-back (53e, 27-13), tandis que Ben Botica est venu trouver l’ouverture en sortie de mêlée (68e, 30-23) ; cette mêlée tarnaise bien meilleure après la pause et qui a servi à la réaction.

Le CO s’incline néanmoins pour la quatrième fois en déplacement, et n’a plus gagné hors de ses bases depuis son premier voyage de la saison, à Clermont, tandis que le LOU confirme sur ses terres, où il restait sur un succès probant face à Toulouse. S’il a manqué de jus au retour des vestiaires, devenant moins tranchant sur le plan offensif, ce Lyon s’est appliqué à défendre sa ligne pour tenir un cinquième succès cette saison qui équilibre son bilan après 10 journées, et lui permet de reprendre une place plus confortable parmi les six premiers.