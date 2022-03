Les joueurs et le staff de la Section paloise ont pris l'initiative de rassembler une cagnotte pour leurs supporters. Ainsi, le 16e Homme et la Honh'Armada ont eu la bonne surprise de recevoir la nouvelle dans la semaine. Le club a pu récolter plus d'un millier d'euros que se partageront les deux groupes de supporters. Ceux-ci feront le voyage commun ce samedi vers la Côte basque pour le derby entre Biarritz et Pau. Deux bus sont prévus au départ de Pau.