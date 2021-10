"Brive, c'est une équipe qui se nourrit des erreurs des équipes adverses, qui pousse à la faute", a expliqué Sempéré jeudi en conférence de presse.

"C'est une équipe qui a beaucoup évolué: ils montrent plus d'ambition, dans leur jeu mais aussi dans le championnat. Ils ont les moyens d'être dans les six, ils sont beaucoup plus complets qu'avant. On aborde ce match avec beaucoup de sérieux, on les craint", a-t-il ajouté.

Les Parisiens ont beau avoir battu Castres (34-10) la semaine dernière, leur premier succès de la saison, ils restent bons derniers du championnat.

"La semaine a été plus tranquille mais le piège, c'est qu'elle soit trop tranquille. Avoir une réaction la semaine dernière, c'est bien mais il faut arrêter d'être une équipe à réaction. On a eu un peu plus le sourire cette semaine mais c'est un match révélateur, pour voir dans quel état on est, pour voir si on est une équipe capable de se réveiller, de se rebeller...", a encore assuré Sempéré.

Brive, 5e, a remporté ses deux matches à domicile, face à Perpignan (36-15) et Pau (30-13).