Perpignan - Toulouse

S'ils sont privés de bon nombre d'internationaux (Marchand, Mauvaka, Aldegheri, Cros, Jelonch, Dupont, Ntamack, Ramos), les Toulousains vont vouloir remettre la marche en avant du côté d'Aimé-Giral. Cependant, les Toulousains, qui n'ont gagné qu'une fois lors de leurs six dernières sorties toutes compétitions confondues n'auront pas la tâche facile face à des Catalans qui jouent un peu plus leur survie à chaque rencontre et qui, comme face à Lyon la semaine passée, devrait s'accrocher pendant plus de 80 minutes.

Notre pronostic : victoire de Toulouse, bonus défensif pour Perpignan.

Lyon - Stade français

En un an, depuis le 30 janvier 2021, Lyon n'a concédé qu'une seule défaite sur sa pelouse. C'était en octobre dernier face au leader bordelais et de 5 petits points. Difficile donc d'imaginer le Stade français et son mal des transports (une seule victoire cette saison, à Perpignan) aller faire un coup dans la capitale des Gaules. Même si les Parisiens récupèrent leur atout Sekou Macalou, on les voit mal s'imposer face à ce Lyon indomptable.

Notre pronostic : victoire de Lyon.

Montpellier - Pau

La Section paloise est capable de tout. On l'a vu renverser la rencontre face à Clermont en seconde période malgré l'absence de son maestro Antoine Hastoy. On la sait joueuse, virevoltante et désinhibée. Mais si cela porte souvent ses fruits au Hameau, ce style de jeu, tant agréable soit-il pour les yeux du spectateur, n'est pas souvent récompensé lors des déplacements des Vert et Blanc. Ils ne l'ont emporté qu'à Perpignan cette saison. Difficile alors de les imaginer s'imposer à Montpellier, sur une série de 7 victoires consécutives et qui paraît marcher sur l'eau en ce moment.

Notre pronostic : victoire de Montpellier.

Racing 92 - Brive

Le Racing 92 connait une saison en dents de scie, c'est le moins que l'on puisse dire. Et en cette période de doublons, c'est le genre de club qui pourrait pâtir de l'absence de nombreux internationaux. C'était sans compter sur la clémence du staff du XV de France qui a relâché Diallo, Tanga, Vakatawa et Taofifenua qui postuleront donc pour la rencontre. Le staff géorgien n'en a pas fait de même et 5 brivistes sont retenus en sélection. Si les Corréziens avaient fait tomber les Ciel et Blanc au match aller, on voit un "doublé" impossible et une victoire des Racingmen désireux de confirmer leur succès à Toulouse.

Notre pronostic : victoire du Racing 92..

Toulon - Castres

La stat' est vite trouvée. Castres ne s'est plus imposé à Toulon depuis le 25 octobre 2008. Vous me direz que la vérité d'hier n'est pas la vérité d'aujourd'hui et vous aurez certainement raison. Je vous répondrai que c'est la loi des séries et que ces dernières sont compliquées à inverser... Et si on se penche sur la dernière sortie des Toulonnais à Paris, récompensée par un seul petit point de bonus défensif, on a tendance à croire à une seconde partie de saison plus enthousiasmante pour les hommes d'Azéma. Castres, qui voudra montrer autre chose que la pâle copie de la semaine dernière, ne donnera pas sa part au chien et doit assumer son statut d'équipe qualifiable. On voit un match réellement sérré et comme tout bon client du PMU dirait, "qui va se jouer sur des détails".

Notre pronostic : victoire très courte de Toulon, peut-être un match nul.

Biarritz - La Rochelle

Biarritz a une infirmerie bien pleine en ce moment et s'il en est de même pour les Rochelais, qui comptent aussi plusieurs internationaux (Alldritt, Atonio, Danty) indisponibles, on a du mal à ne pas les placer comme favoris pour ce déplacement chez le dernier du TOP 14. Le BO n'a plus gagné depuis novembre en championnat et si La Rochelle voyage mal (1 victoire en 7 matchs), on les voit assumer leur statut à Aguilera.

Notre pronostic : succès des Rochelais, bonus défensif pour Biarritz.