Défait à Castres lors de la précédente journée et battu pour la première fois en 2022, le LOU s’est relancé sur ses terres. Et même si tout n’a pas été parfait pour les hommes de Pierre Mignoni, qui ont par exemple été bousculés en mêlée, et qui ont parfois faire preuve de maladresse sur certains coups, il y a tout de même eu cette capacité à plier ce match pour finalement faire preuve de maitrise, et sécuriser un point de bonus offensif qui peut s’avérer important en faveur des Rhodaniens dans la lutte pour la qualification. Car en face, le BO s’est envoyé et a eu sa chance, manquant cependant de constance.

Les Basques ont par exemple marqué deux essais, par l’intermédiaire de Bastien Soury derrière un ballon porté (28e, 17-5), et par l’intermédiaire de Yohann Artru sur un mouvement collectif d’envergure et une double différence de Lucu (55e, 29-15). Biarritz n’a donc pas lâché, a essayé de jouer et de se lâcher sur de nombreuses situations pour tenter de trouver des ouvertures et des espaces. Pour autant, l’envie ne fait pas tout et les errements défensifs sur certaines phases, notamment de contre-attaques, ont été fatales aux Basques ; qui repartent bredouilles de Gerland et restent derniers de TOP 14.

Le doublé pour Toby Arnold

Lyon a surtout fait preuve d’opportunisme, et s’est appuyé sur plusieurs différences individuelles. On a par exemple vu un Lima Sopoaga intéressant dans son animation globale, et précis face aux perches alors qu’il n’a pas toujours eu des coups de pied faciles à négocier (4 sur 6). Toby Arnold s’est également distingué, car le meilleur marqueur d’essais de l’histoire du club dans l’élite a inscrit un doublé. L’ailier néo-zélandais est venu réaliser une course tranchante suivie d’un coup de pied pour aplatir une première fois (15e), puis il a été à la conclusion d’une séquence avec avancée constante sur tous les impacts (42e).

Quant aux autres réalisations rhodaniennes, on retrouve le jeune talonneur Yanis Charcosset, profitant d’un espace au large suite à une fixation de la défense (23e). Le capitaine Jordan Taufua sur ballon porté (49e) et le demi de mêlée Jonathan Pélissié sur une contre-attaque éclair (62e) complètent le tableau d’honneur. Lyon a surtout su hisser son niveau de jeu dans les moments importants, après le premier quart d’heure pour prendre le score, et au retour des vestiaires pour breaker. Biarritz n’a finalement jamais pu véritablement espérer malgré sa volonté. Le LOU poursuit son bonhomme de chemin.