Le résumé : Toulon s’est fait peur

Le début de rencontre n’est pas franchement emballant. Les erreurs techniques s’enchaînent et il faut attendre la vingtième minute pour que Clermont débloque la situation avec un essai de Newsome. Quelques minutes plus tard, l’ASM se retrouve à treize après deux cartons jaunes écopés par Jedrasiak et Ojovan. En supériorité numérique, le RCT frappe par deux fois avant la pause grâce à Gigashvili et Wainiqolo et s’envole au tableau d’affichage.

Dès les premières secondes du second acte, Toulon appuie sur l’accélérateur et c’est Dréan qui termine en terre promise. C’est alors que l’ASM se réveille. Un essai de pénalité puis une réalisation d’Hériteau ramène les Auvergnats à quelques unités. Puis à sept minutes du terme, c’est Lucas Dessaigne qui franchit la ligne pour ramener les siens à une toute petite unité. Malheureusement pour les joueurs de Jono Gibbes échouent à un point à Mayol. Score final 30-29.

Le chiffre : 49

L’annonce à la dernière minute de sa titularisation a autant surpris que fait plaisir aux supporters varois. Mathieu Bastareaud a effectué son grand retour sur les terrains de Top 14 ce dimanche soir, un an après sa grave blessure aux deux genoux subie avec Lyon. Titularisé avec le numéro huit dans le dos, l’international français a disputé quarante-neuf minutes, avant d’être remplacé par Sergio Parisse. Il se sera contenté d’être propre dans ses prises de balle et de gratter un ballon important dans le premier acte.

Mathieu Bastareaud - ToulonIcon Sport

L’essai : et Wainiqolo décida d’y aller tout seul

On joue la trente-neuvième minute quand l’ailier fidjien du RCT est sorti de sa boîte. Sur un ballon de récupération, la ligne arrière toulonnaise se met en marche. La gonfle arrive à Smaïli qui sert directement Wainiqolo. Alors qu’il peut servir un coéquipier en bout de ligne, le numéro 14 du RCT décide d’affronter la défense clermontoise. Un plaquage cassé et un raffût sur Hériteau plus tard, le Fidjien inscrit le deuxième essai des siens. Une action dont seuls quelques ailiers sur la planète ont le secret.

Jiuta Wainiqolo - ToulonIcon Sport

La question : l’ASM s’est-elle tout de même rassurée ?

Les supporters clermontois ont dû lever les yeux au ciel peu après la pause quand le score affichait 27-8 après l’essai de Dréan. Mais il faut tout de même reconnaître que l’ASM a montré une vraie force de caractère pour revenir dans la partie et réellement inquiéter des Toulonnais qui pensaient vivre une fin de match un peu plus tranquille. Après deux sorties en demi-teinte face au Stade français et Pau, Clermont a démontré de vraies qualités pour faire mieux qu’exister chez un prétendant au top 6. De bon augure pour la suite et la réception de La Rochelle le week-end prochain au Michelin.