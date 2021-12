Le résumé : le brouillon castrais fut meilleur

Sur la pelouse d’Aimé-Giral, ce dimanche, les deux équipes n’ont pas tellement pu briller par leur organisation et leurs mouvements travaillés chaque semaine à l’entraînement. Hachée par de nombreuses approximations, la rencontre - néanmoins très engagée - a effectivement vu les deux équipes gâcher plusieurs occasions de déployer du jeu. Au total, on a dénombré 26 turnovers au cours de la rencontre, dont 14 pour la seule formation perpignanaise.

À titre d’exemple, c’est à la suite d’une perte de balle d’un Melvyn Jaminet un poil gourmand que l’ailier Martin Laveau inscrit le premier essai de la partie (21e). En début de deuxième période, une excellente interception castraise d’Ardron est également à deux doigts d’aboutir à un essai, qui ne verra finalement jamais le jour, la faute à un léger en avant près de l’en-but.

Par instants, le match a donc même viré au hourra rugby, comme lors d’une séquence très brouillonne ayant pris place peu après la 50e minute de jeu. Un peu nanardesque donc, mais pas franchement déplaisant. Comme un symbole, c’est sur une situation légèrement confuse, où Levan Chilachava se relève (légalement) pour plonger dans l’en-but, que la rencontre a basculé en faveur des Tarnais. Et finalement, le désordre de cette rencontre du dimanche soir a souri aux hommes de Pierre-Henry Broncan, auteurs de deux essais signés Laveau et Chilachava, et maintenus dans le match par le pied de Benjamin Urdapilleta. Grâce à cette victoire, ils grimpent provisoirement à la quatrième place, et s’installent un peu plus dans le top 6.

La petite histoire : Xavier Chiocci de retour à gauche

Recruté par l’Usap en cours de saison en tant que joker de Giorgi Tetrashvili, le pilier Xavier Chiocci a effectué sa première en sang et or ce dimanche. Arrivé en provenance de Lyon, l’international français (31 ans, 10 sélections) est entré en jeu à la 51e minute, remplaçant le jeune Sacha Lotrian à gauche de la mêlée catalane.

Peu utilisé par Pierre Mignoni avec le Lou depuis le début de la saison, (huit matchs disputés, une seule titularisation), le natif de Toulon est, pour l’anecdote, rentré sur le pré en tant que pilier gauche pour la première fois depuis mai 2021. Gaucher de formation, mais polyvalent lorsqu’il le faut, Chiocci avait essentiellement été utilisé à droite cette saison.

Le chiffre : troisième défaite à domicile pour l’Usap

Condamnés comme leurs homologues biarrots à jouer le maintien, les promus catalans se doivent de rester souverains dans leur antre tout au long du championnat. Néanmoins, avec ce nouveau court revers concédé face au CO, les Sang et Or ont subi leur troisième défaite à domicile de la saison (après les défaites subies précédemment face à la Section paloise et au Stade français). Au grand dam du public électrique d’Aimé-Giral, qui va devoir pousser plus que jamais derrière son équipe fanion lors de ses prochaines sorties à la maison.

En effet, en cas de victoire à domicile du Biarritz olympique ce lundi, Perpignan pourrait être lanterne rouge du championnat. Si la saison n’est pas finie, l’Usap est déjà bel est bien sous pression, d’autant qu’ils ont déjà utilisé sept de leurs treize réceptions lors de la première moitié de la saison.

La décla’ de Gaëtan Barlot :

Interrogé par Canal + à l’issue de la rencontre, le talonneur du Castres olympique Gaëtan Barlot a réagi à la victoire tarnaise, acquise sur le fil après un match brouillon mais disputé : "C’est une victoire qui nous fait du bien. Je pense que l’on gagne par l’envie. Techniquement, il y a beaucoup de choses à revoir, tactiquement aussi. Je pense notamment à de nombreuses touches perdues ou à plusieurs pénalités concédées bêtement. Il y a plein de petites erreurs techniques qui font que Perpignan reste dans le match et que l’on se complique la tâche."

La question : les supporters catalans doivent-ils s’inquiéter ?

Défaits sur leur pelouse par des Castrais accrocheurs, les Perpignanais ont manqué une occasion de terminer l’année sur une bonne note. Surtout, ils se mettent en danger pour la suite du Top 14. Avec 19 petits points obtenus en 13 rencontres, les Catalans figurent à la 13e place du classement. Et leurs concurrents pour le maintien n’ont pas encore joué, certains rivaux tels que Brive ou Pau ayant vu leur match reporté à une date ultérieure.

Ce lundi, le Biarritz olympique jouera donc à Aguiléra avec l’objectif de prendre trois (ou quatre) points d’avance sur l’Usap. Cela passera par une victoire, qui pourrait faire de Perpignan la lanterne rouge du championnat… Alors, attention danger ?

Les supporters catalans doivent-ils s’inquiéter ? Sondage 794 vote(s) Oui Non

Par Dorian VIDAL