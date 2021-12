Alors que cette treizième journée de Top 14 a été frappée par une vague de matchs reportés (4), les supporters castrais, eux, ont pu profiter du beau cadeau qui a été offert par leur équipe. En effet, le CO s’est imposé d’un petit point face à l’USAP, et grâce à ce succès, les garçons de Pierre-Henry Broncan remontent provisoirement à la quatrième place du classement.

En ce lendemain de Noël, le stade Aimé-Giral avait logiquement fait le plein et 14 000 spectateurs s’étaient déplacés pour assister à ce premier match du “Boxing Day”. Poussée par son public, l’USAP démarrait la rencontre pied au plancher et n’était pas loin d’inscrire un premier essai après seulement quatre minutes de jeu. En effet, sur un lancement en première main depuis son propre camp, Duguivalu tapait à suivre et Jaminet, à la course, était le premier à plonger sur le ballon. Cependant, l’arrière international aplatissait la balle hors des limites du terrain et l’essai était logiquement refusé. C’est avec son pied droit que le buteur Catalan ouvrait finalement le score d’une pénalité lointaine, trois minutes plus tard (3-0, 7e).

Quelque peu bousculé sur l’entame, le CO rentrait petit à petit dans la rencontre, se montrait dangereux à deux reprises dans les 22 mètres adverses (9e, 15e), mais ne parvenait pas à bonifier ses occasions. Néanmoins, sur un ballon de récupération, Martin Laveau, bien servi par Vilimoni Botitu, était plus rapide que tout le monde et marquait le premier essai du match (3-7, 20e). Si les deux équipes se montraient parfois maladroites en touche (deux ballons perdus), elles proposaient un spectacle agréable et des mouvements intéressants. Peu avant la demi-heure de jeu, Jaminet ramenait l’USAP à un point (6-7, 26e), et alors que la sirène avait retenti, Seilala Lam, en force, redonnait l’avantage à son équipe (13-7).

Chilachava décisif

Dès le retour des vestiaires, les Castrais pensaient revenir à hauteur grâce à un nouvel essai de Martin Laveau (44e), mais celui-ci était finalement refusé par M. Poite après arbitrage vidéo. Un instant plus tard, c’est le troisième ligne aile Tyler Ardron qui faisait trembler Aimé-Giral. Alors que l’USAP était à l’entrée des 22 mètres du CO, le Canadien interceptait le ballon, et Melvyn Jaminet, après un gros effort, rattrapait le flanker à quelques mètres de son en-but.

Entre des Castrais dominateurs en mêlée, mais trop indisciplinés et des Catalans accrocheurs et généreux, ce sont les buteurs qui étaient chargés de faire évoluer le score. Jaminet, côté sang et or, et Urdapilleta, pour le CO, se livraient un duel à distance. À dix minutes de la fin, l’USAP menait 19-13.

Dans une fin de match crispante et indécise, les Castrais décidaient de prendre les choses en main et sur une pénalité dans les cordes d’Urdapilleta (71e), ils faisaient le choix de taper en touche. Cette décision allait s’avérer payante puisque, dans la foulée, le pilier géorgien Levan Chilachava inscrivait le deuxième essai du CO. Urdapilleta, en coin, ne tremblait pas et donnait un point d’avance aux siens (19-20). Sur une ultime possession au niveau des 40 mètres de Castres, l’USAP, à la recherche d’une pénalité, multipliait les temps de jeu, mais un en-avant de Patricio Fernandez venait mettre fin aux espoirs catalans.

Troisième défaite de la saison à domicile pour l’USAP, qui reste à l’avant-dernière place du classement. Le Castres Olympique, grâce à ce deuxième succès en déplacement cette année, conforte sa place dans le top 6.