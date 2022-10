Le match : Les Rochelais "maffrés", Toulouse propulsé

On l’a senti d’entrée de jeu : les Rochelais n’étaient pas venu pour souffrir. Une très grosse intensité de part et d’autres animait la rencontre et chaque Maritime voulait s’imposer physiquement. Un gros travail défensif pour retenir des attaques toulousaines nombreuses. Dans ce match où leur volonté de répondre à la force toulousaine est claire, les Rochelais n’ont vraiment rien pour eux. D’abord avec cet excès d’engagement de Wardi sur Dupont, qui lui vaudra un carton rouge, puis ce terrible choc dont est victime le talonneur Samuel Lagrange. Finalement, l’essai de Thomas Ramos sur un bon jeu au pied de Dupont donnera un certain avantage avant la pause.

En début de seconde période, la Rochelle se montre plus tranchant, plus précis aussi dans la zone de marque. L’entrée de la recrue Antoine Hastoy aura donné un élan de fraîcheur aux visiteurs avec notamment cette transversale pour Rhule sur l’essai rochelais. Mais l’adresse de Ramos face aux buts aura permis à Toulouse de maintenir la pression sur leurs adversaires. L’essai de Piquette en fin de match aura remis du suspense dans la dernière dizaine de minutes. Mais finalement, les Toulousains s’imposeront et ne laisseront pas le moindre bonus défensif aux Maritimes. Avec ce succès, Toulouse prend donc 10 points d’avance au classement sur son adversaire du soir, 9 sur le dauphin parisien.

La statistique : 6

Malgré une énorme débauche d’énergie et un souhait de montrer un visage conquérant, la Rochelle n’a pas forcément su canaliser leur énergie. En effet à la demi-heure de jeu, les hommes de Ronan O’Gara avaient concédés six pénalités alors que Toulouse n’a été pénalisé qu’une fois. Une indiscipline qui a donc couté puisque Thomas Ramos a inscrit 3 pénalités en première période. En tout, ce sera 11 pénalités sifflées contre les Jaunes par M.Cayre, un standard beaucoup trop élevé pour le haut niveau.

Top 14 - Thomas Ramos (Toulouse) a réalisé un match abouti face à la RochelleIcon Sport

Le joueur : Ramos, l'homme à tout bien faire

Quelle masterclass encore une fois de l’ouvreur / arrière / buteur / relanceur / marqueur du Stade toulousain. Pour simplifier l’analyse, c’est lui qui a inscrit tous les points de la rencontre (26) avec sept pénalités et un essai. Sa gestion au pied, son attitude avec le ballon ou encore sa capacité à mener le jeu toulousain dans un poste qui n’est pas forcément le sien sont des atouts qui font de lui un élément central du jeu haut-garonnais.

La question : Thomas Ramos est-il un des meilleurs ouvreurs du Top 14 ?

Depuis la blessure de Romain Ntamack, le Mazamétain prend le numéro 10 du Stade avec une grande réussite et se montré décisif dans ce poste pivot. Ce soir encore, il réédite une nouvelle grande performance sur un plan comptable. Il avait inscrit 26 points contre Clermont, 15 à Brive et se montre à l’aise dans l’animation des Rouge et Noir. Celui qui part demain à Marcoussis n’a pas de préférence de poste en Bleu. « Je postule à l’arrière je pense, il y a pas mal de monde en 10 mais pourquoi pas » confiait l’intéressé juste après la rencontre.