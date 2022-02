Les Rochelais ont fait le boulot du côté du Hameau. Une semaine après leur victoire face à Clermont, les Maritimes enchaînent une deuxième victoire consécutive en championnat en s'imposant à Pau (22-16). Un succès qui permet à La Rochelle de revenir provisoirement dans le top 6 en attendant la rencontre entre Toulouse et Bordeaux demain à 21h. Les Palois, eux, retombent dans leur travers une semaine après leur exploit à domicile contre le Stade Toulousain.

C’est une rencontre cadenassée à laquelle ont eu droit les supporters présents samedi après-midi au Stade du Hameau. La première période s’est résumée à 40 minutes de combat où les défenses ont systématiquement pris le pas sur les attaques en ne laissant aucun espace. Dans cette situation, ce sont les deux buteurs qui se sont mis en valeur. Antoine Hastoy, côté palois et Pierre Popelin côté la Rochelle.

Peu en réussite avec au total quatre coups de pied manqués, c’est Popelin qui a permis aux siens de rentrer devant à la pause (9-6). La faute à des Palois qui n’ont pas voulu prendre les points en toute fin de première période. Alors que l’arbitre pénalisait les Rochelais, les Palois optaient pour la touche au lieu de prendre les points et de rentrer aux vestiaires sur un score nul. Après plusieurs touches et plusieurs pénalités contre les visiteurs, l’action s’est finalement terminée par un ballon coffré par les avants maritimes. Sans doute le tournant de la rencontre.

Une fin de première mi-temps décisive

La seconde période s’est montrée plus généreuse en envolées et en essais que la première. Et ce sont les hommes de Ronan O’Gara qui ont frappé les premiers par l’intermédiaire de Pierre Popelin. En filou, l’arrière a ramassé le ballon pour inscrire en coin le premier essai de la partie. Mais les Palois ont prouvé, la semaine dernière, qu’ils avaient de la ressource. Ce fut encore le cas contre la Rochelle. En tenant le ballon et en infligeant de grosses séquences, Pau a réussi à faire la différence.

En supériorité numérique après le carton jaune contre Pierre Boudehent, Jordan Joseph, auteur d’un très grand match, est allé inscrire derrière un maul le seul essai du match pour les Palois. Avec la transformation d’Hastoy, les Palois ont recollé à seulement un point des Rochelais. 10 minutes après, ils ont même pris les devants, grâce à une nouvelle pénalité d’Hastoy.

Mais les locaux ont craqué en fin de rencontre, après une pénalité de West, Liebenberg a inscrit le deuxième essai de la Rochelle à la 76e minute et douché tous les espoirs palois dans cette rencontre.

Les Rochelais engrangent de la confiance une semaine après la victoire contre Clermont. Le week-end prochain, ils recevront Brive pour enchaîner une troisième victoire consécutive. Les Palois, eux, devront réagir en déplacement du côté de Bordeaux.