Max Guazzini, président du Stade français de 1992 à 2011, garde un oeil attentif sur son club. Il était d'ailleurs présent dans les tribunes de Mayol ce dimanche soir à l'occasion de l'affiche RCT - Stade français (38-5). A la mi-temps (17-0), l'ancien dirigeant de NRJ a été interrogé au micro de Canal + à propos de l'hommage rendu à Christophe Dominici par ses deux anciens clubs. "C’est formidable tout ce qu’il s’est passé ces jours-ci autour de Christophe Dominici. Tout ce qui a été organisé, le Tournoi des enfants… la fresque au Stade de Solliès-Pont… C’est magnifique quoi ! Je ne suis pas sûr que l’équipe du Stade français lui fasse honneur. J’espère qu’ils vont se reprendre en deuxième mi-temps."

Max Guazzini n'a d'ailleurs pas caché son émotion au moment d'évoquer son ancien joueur avec qui il est devenu proche : "C’est un joueur hors du commun, c’est un personnage hors du commun. Lui n’avait peur de rien sur le terrain. Il jouait avec son cœur, son instinct, avec sa tête. C’était mon joueur préféré et tout le monde le sait. Mon cœur saigne toujours. C’est mon fond d’écran, je le vois toute la journée et je dois dire que c’est l’une des plus grandes peines de ma vie, le départ de Christophe."