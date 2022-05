Le match : Toulon a écœuré l'UBB

Quelle partition du RCT ! Parfaits en défense, réalistes en attaque et précis au pied, les coéquipiers de Louis Carbonel ont réalisé un grand match pour surpasser l'UBB, ce dimanche. Dans un match qui avait une saveur de phases finales, où les collisions ont fait grand bruit et où chaque point était important, le RCT a montré bien plus de sagesse. Avec seulement huit pénalités concédées tout au long de la partie, les Toulonnais ont su rester relativement disciplinés, malgré leur grosse agressivité en défense. C'est d'ailleurs sur ce secteur de jeu que Toulon a écœuré l'UBB, ne laissant que très peu d'espace et en ne lâchant jamais. Seul les mauls auront permis aux Bordelais d'approcher la ligne des Rouge et Noir.

Impeccables à l'image de Gabin Villière en défense, les Toulonnais ont aussi été réalistes comme Aymeric Luc en attaque. L'arrière a inscrit les deux essais des siens, après deux inspirations dans les 22 mètres girondins. En plus, le maestro Louis Carbonel signait une prestation parfaite face aux perches, malgré la difficulté de certaines tentatives. Ce match maîtrisé, permettait aux visiteurs de l'emporter confortablement au final (16-29).

L'inquiétude : le manque de créativité de l'UBB

C'est dans l'ADN de ce club. Depuis sa remontée dans l'élite, et aujourd'hui encore, Bordeaux-Bègles est reconnue comme une équipe offensive, toujours en quête du moindre espace. C'est d'ailleurs pour cela que sa puissance offensive est si crainte par ses adversaires. Mais depuis quelque temps, Bordeaux-Bègles tâtonne. Le manque d'allant offensif, d'exploits personnels et même de réalisme saute aux yeux, surtout lorsqu'on sait quelle fabuleuse escouade peut être l'UBB. "C'est de la faute des absences", tempéraient alors beaucoup d'observateurs. Mais contre Toulon, c'est pourtant avec une ligne arrière impressionnante sur le papier que les Bordelais ont joué.

Top 14 - Matthieu Jalibert (Union Bordeaux-Bègles) face à ToulonIcon Sport

Les retours de Jalibert et Buros notamment, semblaient être les ultimes réglages à apporter pour que Bordeaux redevienne Bordeaux. Mais même avec eux, l'équipe de Christophe Urios a semblé fade, sans inspiration. Ce qui est la marque de fabrique des Girondins a-t-il donc disparu ? Peut-être pas, mais à deux journées de la fin, la mauvaise passe se prolonge et inquiète, alors que Castres est déjà revenu à hauteur au classement. Prochain élément de réponse face à Lyon, lors de la prochaine journée...

Le retour : Serin au plus que parfait

Ancien chouchou du public bordelais, Baptiste Serin était enfin de retour devant un Chaban-Delmas plein. Et le demi de mêlée n'a pas fait de sentiments avec son ancienne équipe. Leader des Toulonnais, il a réalisé une grande prestation, ponctuée par de nombreux coups d'éclats. Précieux au pied, il a su mettre de la vitesse au jeu des siens, tout en s'extirpant de chaque situation dangereuse. En plus, il a été décisif : c'est lui qui réalise ce superbe jeu au pied vers Aymeric Luc sur le premier essai toulonnais. "C'est particulier, j'ai beaucoup d'amour pour ce club", a confié Serin à la fin du match au micro de Canal+, qui expliquait être tout de même très content de la victoire des siens. Lui le local de l'étape, a fait beaucoup de mal aux Bordelais ce soir.

L'essai : inspiration géniale de Serin, feinte parfaite de Luc

Toulon aurait pu se morfondre, à la 26e minute de jeu, lorsque l'UBB obtenait un essai de pénalité suite à un groupé pénétrant dévastateur. D'autant plus en sachant que son pilier international, Jean-Baptiste Gros, se faisait exclure temporairement pour avoir commis la faute décisive dans son en-but. Mais dès le renvoi, les Toulonnais réagissaient, de superbe manière. Récupérant le ballon dès le premier ruck après le renvoi, Baptiste Serin sentait qu'un coup était à jouer. Astucieusement, il adressait une merveille de passe au pied, qui fleuretait avec la ligne de touche avant d'arriver dans les bras d'Aymeric Luc.

Un deux contre un s'offrait alors à l'arrière, avec Sergio Parisse à sa droite, et Matthieu Jalibert en face de lui. En une fraction de seconde, le très électrique Luc décidait de feinter la passe vers son numéro huit, et trompait Jalibert qui avait anticipé l'interception. Le chemin de l'en-but s'ouvrait alors à l'arrière, sous les yeux d'un Parisse quelque peu chambreur, et médusé par le geste de son jeune coéquipier. Toulon recollait au score grâce à cette réalisation.

Le chiffre : cinquième victoire de rang pour Toulon

La remontée folle du RCT se poursuit ! À la lutte pour le maintien en milieu de saison, Toulon s'est rassuré après l'arrivée de Franck Azéma et a totalement renversé la vapeur. Ce dimanche, c'est donc sur la pelouse de Chaban-Delmas que les joueurs de la rade ont été glaner un nouveau succès précieux, qui leur donne de nombreux espoirs de qualification pour les phases finales. Une chose invraisemblable il y a encore un petit mois. C'est donc sur une série de cinq victoires de rang que se trouvent les Toulonnais.

Une fin de saison en boulet de canon qui leur permet de revenir à seulement trois points du Stade toulousain à deux journées de la fin. De quoi forcément y croire, d'autant plus que c'est une réception de la Section paloise, qui n'a plus rien à jouer, qui se profile. Le tout avant un match qui pourrait s'apparenter à une finale sur la pelouse du Racing 92. Ça se précise.

La question : Toulon va-t-il se qualifier pour les phases finales ?

Cela fait plusieurs semaines que cette question est posée de façon quelque peu provocatrice. Mais Toulon en phases finales, cela devient de plus en plus sérieux. Avec ce succès à Bordeaux, les hommes de Franck Azéma enchaînent et prennent de la confiance en vue des deux dernières journées du championnat. Et si Toulon le faisait ?