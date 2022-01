Le match : une opposition de style

Cette rencontre a avant-tout été un duel entre deux idéologies de jeu. Inspirés, les Palois ont offert un joli spectacle sur la pelouse embrumée du Hameau. Les Béarnais n'ont pas renié leurs principes prônant un jeu aéré, fait d'envolées... Et grand bien leur en a pris puisque l'essai de Mathias Colombet était le point final d'une action de grande envergure, marquée par quelques gestes de classe. Aussi, il faut mentionner ce mouvement, peu après l'heure de jeu, parti du camp palois et malheureusement terminé juste avant la ligne clermontoise, après une pénalité jouée à la main.

Enfin, il y a ce magnifique essai de Beka Gorgadze suite à de multiples passes et combinaisons. De l'autre côté, Clermont avait décidé de miser sur sa puissance. Dominants sur les collisions, en mêlée et sur les ballons-portés, les Auvergnats ont activé le mode rouleau-compresseur pour mettre la main sur le match, notamment en première période. La preuve en est l'essai de Naqalevu : après plusieurs charges dévastatrices dans les 22 mètres palois, le centre était propulsé jusque dans l'en-but et parvenait à marquer de manière acrobatique. Mais cela n'aura finalement pas suffi face aux intentions paloise.

Le constat : Clermont si près, si loin

Longtemps devant dans ce match, l'ASM a eu les occasions pour faire le break mais a finalement manqué de justesse. À l'image du poteau trouvé par Morgan Parra sur une pénalité en fin de première période, Clermont n'est pas passé loin, mais a finalement manqué le coche. En seconde période, les Auvergnats ont été submergés par les vagues paloise et ont craqué en concédant cet essai décisif de Gorgadze et en encaissant deux cartons jaunes coup sur coup.

Top 14 - Morgan Parra (Clermont) a manqué une pénalité décisive en fin de première périodeIcon Sport

Impuissants avec cette double infériorité numérique, ils n'ont pu rivaliser lors de deux mêlées décisives en fin de partie, alors qu'ils n'étaient qu'à un petit point de leurs adversaires au tableau d'affichage. Le dernier essai, aplati par Habel Kuffner sonnait le glas des hommes de Jonio Gibbes, lesquels n'empochent même pas le point de bonus défensif !

La stat' : la Section redevient maître du Hameau

Le stade du Hameau est un habituel lieu de conquêtes fructueuses pour Clermont. Les Auvergnats se sont imposés à quatre reprises lors de ses six déplacements dans le Béarn en Top 14 et a même empoché les quatre points de la victoire lors des trois derniers (41-32 en 2020-2021, 20-23 en 2019-20 et 23-27 2018-19). Alors si les Palois sont passés près d'une nouvelle désillusion, ils sont bien sortis vainqueurs de cette confrontation cette fois. Tout un symbole.

Le clin d'œil : 150e pour Cardona

Ce Pau - Clermont était particulier pour un des acteurs de la rencontre : l'arbitre Laurent Cardona. Ce dernier fêtait ce dimanche son 150e match de Top 14 arbitré, et il a eu du travail ! Une barre symbolique, qu'il aurait déjà dû passer lors de la 15e journée, mais souffrant du Covid-19, il avait dû déclarer forfait lors de Lyon - Pau. Cardona a lancé sa carrière en tant qu'arbitre de l'élite le 3 janvier 2010, lors d'un duel entre le Racing-Metro et Bourgoin-Jallieu.

La question : que peut viser la Section paloise ?

Ce succès permet à Pau de prendre une large avance sur la zone rouge et de se replacer dans le ventre mou du Top 14. Désormais plus proches de la qualification que du maintien, quelles peuvent être les ambitions des Palois en fin de saison ? Assurer (encore un peu plus) le maintien et finir tranquillement ? Ou tenter ce qui semblait impossible : une qualification improbable en phases finales ?