Cette saison La Rochelle peut s'appuyer sur un Jules Favre qui continue sa marche vers l'avant. Match après match le centre de formation impressionne et confirme les espoirs placés en lui la saison dernière. Le joueur de 22 ans s'était révélé au grand public lors de la demi-finale de Top 14 contre le Racing 92 l'année dernière, dans la foulée il avait été l'un des meilleurs rochelais de la finale perdue face à Toulouse (18-8). On dit souvent que la saison de la confirmation est difficile mais pour le moment cet adage ne colle pas au natif de La-Seyne-sur-Mer qui a été titularisé à douze reprises en Top 14 sur les quatorze rencontres rochelaises.

Les troupes de Ronan O'Gara pointent à la sixième place et si les maritimes possèdent la meilleure attaque de l'élite (344 points marqués) le jeune centre y est pour beaucoup avec déjà sept essais au compteur, une statistique qui fait de lui le meilleur marqueur du Top 14 à égalité avec Baptiste Couilloud et Ulupano Seuteni. Son dernier essai en date remonte au match contre Castres où le centre de 88 kilos a fini dans l'en-but après une vingtaine de minutes dans le sillage de la grosse entame rochelaise sur la pelouse de Pierre Fabre. Dans une équipe de La Rochelle qui souffle parfois le chaud et le froid le successeur de Pierre Aguillon apparaît comme l'un des joueurs les plus réguliers.

Un avenir en Bleu ?

Avec 1092 minutes sur le pré toutes compétitions confondues (douze matchs de Top 14 et deux de Champions Cup) il est l'un des joueurs les plus utilisés du groupe de La Rochelle. Régulier, solide en défense et doté de capacités de finisseur Jules Favre est un élément précieux pour le manager Ronan O'Gara qui le positionne au centre ou à l'aile en fonction des matchs et des besoins de l'équipe. Au vu de son début de saison et de ses qualités, le trois-quarts pourrait bien toquer à la porte du XV de France à quelques semaines du premier match du Tournoi des 6 Nations contre l'Italie (6 février 2022).

Fabien Galthié semble bien armé au poste de centre, qui plus est avec le retour de blessure de Virimi Vakatawa, mais le sélectionneur pourrait peut-être surprendre en faisant appel à une nouvelle tête. Et même si le staff de l'équipe de France ne fait pas appel à lui dès maintenant, si Jules Favre continue sur sa lancée il aura sûrement sa chance à l'avenir.

Par Jéremy Marty