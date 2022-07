Comment avez-vous retrouvé vos joueurs ?

Nous avons eu des mauvaises nouvelles à la reprise avec des joueurs blessés pour une longue durée. Mais sinon, je suis satisfait de cette reprise. Lors des tests physiques, nous avons constaté une amélioration par rapport à la reprise de la saison dernière. Le fait d’avoir beaucoup de jeunes joueurs du centre de formation qui arrivent a donné un nouvel élan et de l’enthousiasme. Maintenant, nous sommes impatients de retrouver nos sept joueurs internationaux avant notre premier stage à Bugeat au début du mois d’août.

Vos joueurs vont bénéficier d’une semaine de vacances avant ce stage…

Effectivement, ils vont avoir une semaine de vacances après trois semaines de préparation vraiment basées sur le physique même si les joueurs ont touché le ballon pour mettre nos codes en place et ainsi attaquer notre stage en donnant la priorité au rugby pendant cinq jours. Pour l’instant, l’importante est d’intégrer nos codes, notre langage commun dans les têtes de nos nouveaux joueurs.

Didier Faugeron est arrivé au club comme coordinateur sportif, est-ce que vous vous connaissiez ?

Bien sûr que je connaissais Didier Faugeron, notamment de l’époque où il était à Massy et moi à Aurillac. On s’était aussi croisé lors de notre année en Pro D2 avec Brive il y a quatre ans. Didier vient faire le lien entre le groupe professionnel et le centre de formation. Il va avoir ce rôle de coordinateur sportif pour améliorer la communication entre tous les niveaux du club. Je pense que ça va permettre à tout le monde au sein de l’équipe première de se concentrer sur le rugby. Le lien avec le centre de formation va aussi être très important et il va avoir une vue sur le recrutement des jeunes.