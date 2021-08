Blessé le 4 avril à Nanterre lors du huitième de finale de Coupe d'Europe remporté par son équipe (56-3) face à Edimbourg, le centre et capitaine du Racing 92 va beaucoup mieux. Il confie reprendre le contact très prochainement avant un retour à la compétition.

"Ca va beaucoup mieux. Je vais reprendre le contact petit à petit, dans les jours qui viennent, et j'espère être prêt d'ici la fin du mois de septembre pour reprendre la compétition. Forcément, ça démange, ça fait quatre ou cinq mois que je n'ai plus joué. J'ai regardé les copains finir la saison l'an dernier : c'était vraiment très frustrant et j'ai hâte de pouvoir refouler les pelouses du Top 14."