Alors que 10 000 des 80 000 places ont été adressées aux supporters de Xastres et Montpellier, les clubs en ont retourné près de 2 500 à la LNR. Les difficultés de déplacement par les réseaux ferroviaires en seraient notamment responsables. Sur le site de la Ligue, il est donc encore possible de s'offrir des places pour cette finale. Le tarif des billets varie entre 23 euros et 138 euros. Initialement prévue le samedi 25 juin, cette finale de Top 14 aura finalement lieu le vendredi 24 au soir, en raison de travaux sur les lignes du RER parisien.

Cette dernière, opposera donc Castres et Montpellier, comme en 2018. À l'époque, les Castrais avaient dominé leurs rivaux Héraultais pour s'adjuger un nouveau Bouclier de Brennus (13-29). Mais après avoir éliminé l'UBB cette saison, les Cistes veulent désormais leur revanche face aux Tarnais.