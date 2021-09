Les Brivistes se sont écroulés en deuxième mi-temps à Bordeaux. Alors qu'ils étaient devant à la pause, ils ont subi un terrible 20 à 0 avec trois essais encaissés, plus un quatrième refusé. Leur entraîneur, Jeremy Davison a livré son diagnostic : "Nous avons pris un carton jaune à la 57e minute. Ce fut le tournant. Jusque-là, nous étions dans le match. Puis nous avons pris un 17-0. Les Bordelais ont mis la main sur le ballon. Ils ont obtenu des ballons rapides et avec la ligne de trois quarts qu'ils ont, ils nous ont mis en danger tout de suite. Nous avons été vaillants, l'adversaire n'a pas pris le bonus offensif, mais ce n'est pas un point de satisfaction pour autant. ….À la fin, on a pris cher, et on aurait pu prendre plus... On me reproche d'avoir fait douze changements, c'est facile à dire après la rencontre. La saison est très longue, on doit jouer onze ou douze matchs d'affilée et il faut donner sa chance à tout le monde. Il y a quand même des satisfactions. On menait 10 à 9 à la mi-temps, ne l'oubliez pas. Je trouve que certains joueurs méritaient d'être alignés."