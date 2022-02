Et de huit pour Montpellier ! Opposés à une équipe de Pau accrocheuse, les joueurs de Philippe Saint-André viennent de s’offrir un huitième succès consécutif en championnat. Cette victoire 29-12 contre la Section, leur permet de poursuivre leur belle série et de conserver la seconde place au classement.

“Ce qui est sûr, c’est qu’on n’y va pas pour faire tourner. On y va pour se tester et faire un gros match.” Cette semaine, le talonneur et capitaine de la Section paloise, Lucas Rey, avait annoncé la couleur quant aux intentions de son équipe, en déplacement au GGL Stadium. Les quatre victoires de rang de Pau face à Montpellier en Top 14 avaient-elle donné des idées aux Béarnais ? On l’ignore, toujours est-il que les garçons de Sébastien Piqueronies rentraient dans ce match de la meilleure des façons.

Antoine Hastoy, d’un coup de pied, ouvrait rapidement le score (0-3, 3e) et son équipe, plus tranchante que Montpellier, embêtait sérieusement les locaux en ce début de rencontre. Profitant des difficultés du MHR à sortir correctement de son camp, Pau maintenait la bande à Guilhem Guirado sous pression, mais ne parvenait pas à se détacher au score, à cause d’un manque de précision dans la finition.

Plutôt dominateur en mêlée fermée (trois pénalités obtenues), Montpellier devait attendre la demi-heure de jeu pour inscrire ses premiers points dans la rencontre. Sur une touche dans les 40 mètres palois, Guilhem Guirado combinait avec Masivesi Dakuwaqa petit côté et Cobus Reinach était à la conclusion de ce beau mouvement. Ainsi, les Cistes prenaient l’avantage contre le cours du jeu (7-3, 30e). Un instant plus tard, Antoine Hastoy ramenait les siens à un petit point (7-6, 35e), puis l’ouvreur béarnais manquait une pénalité lointaine juste avant la mi-temps.

Triplé pour Reinach

Au retour des vestiaires, le MHR proposait une grosse séquence d’entrée et Cobus Reinach venait récompenser le temps fort de son équipe en s’offrant un doublé (14-6, 45e). Antoine Hastoy (14-9, 49e) et Louis Foursans-Bourdette (17-9, 52e) faisaient ensuite évoluer le score. Dans un second acte peu rythmé, comme en témoignent les nombreuses mêlées à refaire, Antoine Hastoy venait récompenser le travail de son pack, à l’heure de jeu, avec une pénalité (17-12, 59e).

Mais le MHR, réaliste sur ses temps forts, faisait craquer la Section une troisième fois, à un quart d’heure de la fin, et Cobus Reinach, en bout de ligne, s’offrait un triplé (22-12, 65e). Brandon Paenga-Amosa, après un bon ballon porté du pack héraultais, sécurisait le bonus offensif pour son équipe à quatre minutes de la fin, et permettait au MHR de s’imposer 29-12.