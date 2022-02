Cette rencontre est pour le moment la seule de la 17e journée de Top 14 a avoir été menacée, puis reportée. Mais il s'agit aussi du deuxième match reporté ce mercredi après celui entre Béziers et Montauban, annoncé un peu plus tôt dans la journée. Conséquence du report d'ASM - UBB, la rencontre entre Biarritz et La Rochelle, prévue dimanche à 18h30, sera décalée à 21h05, afin qu'elle soit en "prime time" sur Canal+.

La date du report n'est, pour l'heure, pas dévoilée.