Pouvez-vous d'abord nous donner des nouvelles des sortants Romain Ntamack et François Cros ?

C'est une entorse à la cheville pour Romain (Ntamack). Même si le premier check est rassurant, on a préféré le sortir par précaution. Quant à François (Cros), ça semble être une récidive sur la blessure qu'il avait eue au genou.

C'est une rencontre entièrement réussie selon vous ?

Évidemment que c'est réussi en termes de résultat. Même si gagner avec le bonus offensif contre Toulon, ce n'était pas vraiment prévu dans les plans. Pour autant, je crois qu'on aurait pu se rendre la rencontre plus simple, on a eu des opportunités mais par des fautes de main notamment, on n'a pas réussi à scorer plus.

Antoine Dupont a encore été décisif...

Oui, Antoine on connaît ses qualités, dès qu'il a de l'espace il est démoniaque. Cela n'empêche pas que pour lui aussi, il y a aussi quelques points à revoir. Il a eu son lot d'erreurs individuelles également.

Qu'avez-vous pensé de l'entrée des jeunes ?

Ils nous ont apporté de l'agressivité, de la fraîcheur, c'est ce qui nous permet de tenir en défense quand Toulon nous occupe en deuxième période. Ces jeunes ne sont pas perdus puisqu'ils sont intégrés au système au fil des semaines quand il s'entraîne avec les professionnels, ça leur permet d'être à l'aise une fois le moment venu. Cette rotation va continuer et elle va nous permettre de gagner des matchs.

Un mot sur la première du jeune Théo Ntamack ?

Une fratrie de plus sous le maillot du Stade toulousain ! C'est super même si on aurait aimé avoir les deux Ntamack ensemble sur le terrain. Il a fait une bonne entrée, il a été plutôt efficace. Nous sommes très heureux pour lui, mais c'est que le début il va falloir cravacher dur pour pouvoir intégrer le groupe durablement.