Le talonneur toulonnais avait déjà raconté dans les colonnes du Midi Olympique (entretien à retrouver ici) qu'il était en discussion avec le club varois. Visiblement, selon les informations de RMC Sport, l'ancien toulousain va bien se réengager avec Toulon. Un contrat de deux années supplémentaires en faveur du joueur de 28 ans arrivé en 2019 dans le Var serait né de ces discussions . Après sa réeducation suite à sa lourde blessure au genou (rupture des ligaments croisés) et sa nouvelle bonne prestation face à Clermont, son retour sur le devant de la scène est désormais acté.

D'autre part, le vétéran de cette armada toulonnaise Sergio Parisse pourrait finalement bien surprendre son monde. Alors que tout laissait penser que cette année serait la dernière pour lui et que l'été 2022 serait la ligne d'arrivée d'une course majestueuse pour l'infatigable italien, on semble se diriger vers un véritable retournement de situation ! Toujours selon le média parisien de Monte-Carlo, son objectif serait de rempiler une année en plus ce qui le conduirait à faire ses adieux lors de la coupe du monde en France en 2023, là où il a joué la majorité de sa carrière. Si cela se réaliser, le fuoriclasse né à la Plata en Argentine tirerait sa révérence à quarante ans révolus, une longévité qui laisse pantois.