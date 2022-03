Le CV

Aymeric Luc:

C’est actuellement un des joueurs les plus en vue de ce championnat, l’arrière français est devenu un homme incontournable pour son club, avec 22 matchs à son actif cette saison, et 3 essais inscrits au mois de mars.Formé à l’école de rugby du Boucau Tarnos stade, il rejoint à l’âge de 12 ans l’aviron Bayonnais pour y rester 12 ans. En 2021 après la défaite de son équipe face aux biarrots, ils décident de rejoindre la rade pour trois saisons.Agé de 24, il a évolué de 9 à 20 ans au poste de demi de mêlée, replacer à partir de la catégorie espoir à l’aviron en tant qu’arrière.Homme fort des ciels et blancs lors de la saison dernière, avec 10 essais marqués, le jeune arrière reste sur la même dynamique avec le RCT. Convoqué pour la première fois en équipe de France en octobre dernier pour remplacer le forfait de Virimi Vakatawa, il est l’homme en vue du printemps toulonnais.

RC Toulon Aymeric LucIcon Sport

Toby Arnold:

L’arrière Néo-Zélandais est un des hommes les plus expérimentés cotés Lyonnais, 183 matchs en Top14 et Prod2. Recordman du nombre d’essais marqué du Lou avec 70 réalisations. Formé en Néo-Zélande du coté de Bay of Plenty, il rejoint la ville des lumières en 2013. Joueur également de rugby à sept (17 matchs) avec la Nouvelle-Zélande, les attributs de vitesses, d’appuis lui permettent d’être un redoutable attaquant.Lors de sa première saison en PROD2, il inscrit 6 essais et contribue grandement à la montée de Lyon en Top14. Agé de 34 ans c’est un profil très discret mais ô combien important pour son équipe, avec 18 matchs à son actif cette saison.

LOU Rugby Toby ArnoldIcon Sport

Les points forts d’Aymeric Luc

Attaquant, franchisseur, vivacité, rapidité, les adjectifs ne suffisent plus pour qualifier la première saison d’Aymeric Luc en TOP14. L’arrière français comptabilise 6 réalisations dont un le week end dernier. Performant sur les ballons hauts, il est devenu un joueur indispensable au sein de l’effectif rouge et noir.

Les points forts de Toby Arnold

Toby Arnold est un joueur complet par exemple comme l’illustre le premier essai du Lyonnais face à Biarritz en février dernier. Crochets, percussions, défenseurs battus, coup de pied à suivre pour lui-même, encore une action de grande classe de la part du Néo-Zélandais. Jeux aux pieds précis, rapidité le Lyonnais porte régulièrement l’attaque du LOU dans le championnat.

L’avis de Rugbyrama

La jeunesse et la fougue affrontent l’expérience ce week-end. D’un côté le jeune joueur Toulonnais est le joueur qui a parcouru le plus de mètres ballon en main ce week-end du côté du RCT avec 63 mètres. Encore déterminant ce week-end à Mayol en inscrivant un essai de 50 mètres face à Clermont.La confiance et les dernières performances d’Aymeric Luc pourraient bien être à son avantage face au natif de Te Kuiti. A noter que Toby Arnold n’a plus marqué depuis son doublé le 26 février.

Selon vous, c'est qui le plus fort ? Sondage 400 vote(s) Aymeric Luc Toby Arnold

Par Toni Francescon