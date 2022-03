Sincèrement, qui l’eut cru ? Qui à l’intersaison pouvait assurer qu’à quelques encablures de cette fin de saison Aymeric Luc serait le premier nom qui viendrait en tête pour classer les meilleures recrues varoises. Les connaisseurs diront qu’ils l’avaient vu venir, que c’était déjà un excellent joueur au pays basque. Évidemment, nous sommes d’accord, mais les plus honnêtes se souviennent aussi de son tir au but manqué lors du match d’accession qui envoya son club de Bayonne en Pro D2. On pouvait alors se demander comment il allait se relever de cette mésaventure. Force est de constater qu’il a répondu de la meilleure des manières. "Ça ne servait à rien de ressasser le passé. J'ai changé d'air et j'ai tourné la page" disait l’intéressé en septembre dernier. L’un de ses anciens entraîneurs Vincent Etcheto l’explique aussi par sa force de caractère. "Pour l’avoir côtoyé, on voit qu’il est réservé mais pour autant, on ne sent pas qu’il tremble. Il y a eu ce malheureux tir au but mais il a sû rebondir. C’est un joueur qui a des facilités, ça peut même paraître déconcertant, mais c’est naturel chez lui."

Kolbe, Nakarawa, Wainiqolo mais surtout Luc

Au milieu de stars internationales comme Nakarawa, du champion olympique Jiuta Wainiqolo ou encore de l’onéreux Cheslin Kolbe, le jeune arrière surnage dans un RCT qui a pourtant stagné longtemps dans la difficulté cette saison. Plus loin, au début de la saison, son essai contre le CO est fabuleux, démonstratif de ses qualités et sert d’éclaircie dans le ciel assombri des guerriers de la rade. "Il était déjà pétri de talent à Bayonne, avec une capacité incroyable d’élimination, de gagner des duels. Il a une bonne gestuelle, il sent le rugby et il a un très bon jeu au pied. Pour les Toulonnais, quand on voit ce qu’à coûté Kolbe, c’est certain que c’est la meilleure recrue du RCT. Le rapport qualité du joueur - coût est largement en faveur de Toulon" affirme Etcheto. Voilà qui est dit.

Et plus récemment, on peut prendre en exemple sa récente prestation face au promu biarrot où, en plus de marquer le deuxième essai, il a été un danger permanent. Comme une sorte de vengeance pour son club de Bayonne, alors que c’était un match véritablement charnière pour Toulon. Mais ce qui impressionne, c’est l’ascension fulgurante de ce jeune joueur encore étudiant à l’école de management de Grenoble. "Le saut d’un joueur peu utilisé, à joueur régulier de Top 14 puis très régulier dans un effectif entouré de stars paraît incroyable mais avec lui ça semble naturel" ressent l’actuel manager de Soyaux-Angoulême. À noter que l’arrière des Rouge et Noir n’est ni plus ni moins que le deuxième joueur le plus utilisé du championnat (à la 20ème journée) avec 1362 minutes.

Aymeric Luc - ToulonIcon Sport

Meilleure recrue du championnat ?

Son talent n’échappe pas aux plus hautes sphères du rugby français. Fabien Galthié l’avait convoqué dans la liste élargie pour préparer le match des Bleus face au pays de Galles lors du Tournoi des Six Nations afin de palier l’absence de Teddy Thomas. Il avait été appelé en amont fin octobre pour remplacer Virimi Vakatawa. Des convocations qu’il doit évidemment et surtout à sa très bonne saison mais aussi forcément à sa polyvalence au poste d’arrière et d’ailier. Cette saison avec le RCT, il a été titularisé 14 fois à l’arrière et 5 à l’aile, régulièrement avec classe.

Et si l’on veut avoir un vrai débat, un peu plus tranché : est-il le meilleur transfert au niveau national ? Si on pense évidemment à d’autres très beaux coups du Top 14 comme Zach Mercer qui est étincelant avec le MHR, les Palois Jordan Joseph et Beka Gorgadze en grande forme ou encore le troisième ligne Lyonnais Beka Saginadze, pour nous l’arrière varois mérite clairement ce titre de meilleure recrue lors de l’inter-saison 2021/2022.

Pour sa capacité à briller dans un effectif qui tanguait et ce depuis le début de la saison, mais surtout pour l’environnement de stars qui l’entourent et qui mettent encore plus en relief le boulot que réalise ce jeune joueur pour qui l’avenir ne s’annonce que radieux.