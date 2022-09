4 - Le nombre d’essais sur mauls inscrits l’an passé par l’UBB

Les Bordelais en ont marqué deux contre Montpellier, et même trois, mais le dernier fut refusé. Christophe Urios et son staff espèrent bien améliorer cette statistique en 2022-23 pour renforcer leur arsenal. Face à un pack castrais toujours solide, les ballons portés pourraient bien être le détail qui fera tomber la pièce du bon côté.

21 cartons sortis dans les dix dernières rencontres entre Toulon et Clermont

Au mitan des années 2010, la rivalité entre Toulon et Clermont a été à son paroxysme. Depuis, la tension n’a jamais baissé entre les deux entités. Durant les dix dernières rencontres, vingt et un cartons ont été sortis par les arbitres pour sanctionner les Toulonnais et Clermontois (vingt jaunes, un rouge). Une seule rencontre s’est terminée sans biscotte (le 25 mars 2018, Toulon s’était imposé 49 à 0, à Mayol). Messieurs, discipline !

Malakai Fekitoa lors de la victoire 49-0 du RCTIcon Sport

87% de réussite pour Louis Carbonel

Louis Carbonel est en train de réussir le début de sa nouvelle aventure avec le MHR. En plus de donner un nouvel élan à l’attaque héraultaise, l’ex-Toulonnais se montre fiable face aux perches, puisqu’il affiche 87% de réussite et se trouve également être le meilleur réalisateur provisoire avec 36 points inscrits, dont 19 sur le seul match de la semaine dernière contre l’UBB.

32 minutes jouées par Elstadt depuis mi-juin

Le troisième ligne sud-africain de Toulouse Rynhardt Elstadt, non retenu contre l’Argentine, est de retour et a reçu l’autorisation de jouer. Depuis la demi-finale de Top 14 perdue contre Castres, il n’a disputé que 32 minutes en sélection (une feuille de match), sur la tournée d’été internationale et le Rugby Championship.

Top 14 - Rynhardt Elstadt (Toulouse)Icon Sport

0 - Le nombre de points inscrit en première mi-temps par le Lou la semaine dernière

Le nombre de points inscrit en première période par le Lou la semaine dernière contre La Rochelle (0-13). La dernière fois que les Lyonnais étaient restés muets dans le premier acte remonte au 25 septembre 2021 et un voyage au... Racing (0-21. 20-24 au final) pour le compte de la quatrième journée.