Vous restiez sur trois défaites à l'extérieur en championnat, quel est votre sentiment après cette victoire ?

Nous sommes très heureux d'être venus gagner ici. On sait que c'est une équipe très compliquée à affronter chez elle, on s'attendait à un gros match et on l'a eu. Mais nous avons fait une très belle partie dans l'occupation, même si nous ratons 14 points au pied (17 en réalité, avec la tentative de drop manquée de Russell, ndlr). Il y a donc des choses à gommer mais nous sommes très satisfaits du résultat.

Vous avez dominé le Stade toulousain en touche et dans le jeu au sol. Aviez-vous ciblé ces deux secteurs ?

Bien sûr. Et plus largement, c'était le cas de la conquête. Nous savions que si nous étions meilleurs en touche, en mêlée.... Je pense d'ailleurs que nous avons fait notre meilleure partie en mêlée depuis le début de l'année. On sait que si on gagne ces secteurs, on se donne davantage de chances de gagner.

On a notamment vu Bernard Le Roux et Wenceslas Lauret très performants dans le secteur du jeu au sol...

On s'appuie toujours sur leurs qualités, ce sont deux joueurs qui sont excellents dans le jeu au sol et ce soir ils ont fait une grande partie. Ce n'était pas non plus évident car les Toulousains nous ont posés beaucoup de problèmes dans ce secteur, et nous avons fait beaucoup de fautes de main. On doit gommer cela.

L'objectif était vraiment de ralentir les sorties de balles toulousaines pour les empêcher d'imposer leur rythme ?

Tout à fait. Et nous avions aussi ciblé Antoine Dupont et Romain Ntamack, deux joueurs à qui il faut mettre beaucoup de pression. Et ce soir, on l'a bien fait aussi.

Que va changer cette victoire dans les têtes ?

Elle va déjà nous faire du bien au classement ! Ensuite, il ne faut pas qu'on s'enflamme, mais cela veut dire qu'on est capables de gagner à l'extérieur, contre le champions de France et d'Europe. A nous de reproduire ce genre de performance.

Cette victoire confirme-t-elle votre regain de forme depuis décembre ?

Je pense que le premier match de Coupe d'Europe nous a fait du bien. On a vu que l'on pouvait montrer un autre visage que celui montré en début de saison. Ce n'était pas notre niveau. Maintenant, on doit maintenir ce niveau.