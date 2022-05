Cette procédure judiciaire avait été lancée par les Galactiques (composés de Couzinet, Thion, Harinordoquy, Yachvili, Marlu et Milheres). Ils jugeaient illicite l'assemblée générale du 4 avril dans laquelle ils avaient été révoquées de la tête de l'association au profit d’une liste menée par Nicolas Brusque.

Le 19 avril, la juge des référés donnait raison à la direction originelle et suspendait "les effets des décisions prises lors de l'assemblée générale ordinaire". Confortés, David Couzinet et compagnie ne comptaient pas s’arrêter à un simple jugement sur la forme de cette assemblée générale qu’ils jugeaient illicite . Lundi 2 mai, le tribunal de Bayonne devait statuer sur le fond et une situation qui menace "la pérennité de l’association Biarritz Olympique Rugby". Il faudra finalement attendre le 27 juin.