Arrivés tous deux la saison dernière dans le Tarn, Barlot (24 ans) et Vanverberghe (21 ans) ont rapidement grimpé dans la hiérarchie pour s'offrir une place de titulaire quasiment indiscutable dans le quinze de départ castrais. Après avoir pris part à 23 feuilles de matchs pour le premier et 18 pour le second lors du dernier exercice, il ont tous les deux intégré l’Equipe de France pour sa tournée estivale en Australie.

"Sur le plan sportif et humain, ce sont deux joueurs talentueux don l’état d’esprit correspond bien à l’identité de notre club et dont la marge de progression est encore importante" a souligné le Président tarnais Pierre-Yves Revol. "Ils feront partie de nos joueurs cadres demain et c’est une satisfaction pour nous de les accompagner dans une nouvelle étape de leur carrière" a t-il poursuivi.