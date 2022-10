Comment jugez-vous ce début de saison ?

Il est plutôt bon. La défaite à Pau a été une piqûre de rappel mais, sur le plan comptable, c’est très positif. Comme le staff le répète souvent, Toulouse était aussi premier l’an dernier à cette période, et même invaincu. À la fin, le but est de ramener un titre, et d’être présent sur les deux tableaux. Nous sommes forcément contents aujourd’hui mais il faut rester tranquille et posé pour poursuivre cette série.

Comment expliquer la lucidité de l’équipe ?

Quand on prend des points, on reste assez sereins sous les poteaux. On a de grosses individualités et des cadres internationaux, comme à la charnière, qui savent parler au groupe, transmettre du calme. On a confiance en notre jeu, en ce qu’on produit. Et le banc est incroyable à chaque fois qu’il entre.

À titre personnel, vous enchaînez…

J’en suis heureux, comme je le suis de jouer dans ce club incroyable. Je me sens bien dans ce groupe, dans le système et la façon de fonctionner. Je suis plutôt frais car je suis arrivé en forme cet été.