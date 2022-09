Parra blessé, Saili au Racing, le rugby en fête à Lille... Voici les 5 infos du mardi

Face à Clermont, lors de son premier match avec le Stade Français, Morgan Parra s'est blessé après une collision avec son coéquipier Harry Glover. Touché au genou suite à cet impact, le numéro neuf sera absent pour environ un mois selon les informations d'RMC Sport.

Seulement 24 heures après l'annonce de la fin de carrière prématurée de Virimi Vakatawa, les Ciel et Blanc rebondissent. Sur son compte twitter, le président du Biarritz Olympique a annoncé le transfert de Francis Saili chez les Racingmen.

Jugé à partir de mercredi suite à des soupçons de corruption et trafic d'influence avec deux autres figures de l'ovalie (Mohed Altrad et Cllaude Atcher), Bernard Laporte tentera de se défendre. Parmi les autres prévenus, on retrouve également le vice-président de la Fédération, Serge Simon.

Du 22 au 24 septembre prochain, Midi Olympique et la Ligue régionale des Hauts-de-France organisent la toute première édition du Lille Métropole Rugby Festival. Comme son nom l'indique, l'évènement sera centré sur le rugby et la Coupe du Monde 2023. Festif, gratuit et ouvert à tous, le Lille Métropole Rugby Festival comprendra des tournois, des ateliers, des initiations ou encore des expositions.

A l'occasion du Tournoi de Qualification Final, le Kenya, le Portugal, les Etats-Unis et Hong Kong se disputeront le dernier billet pour la Coupe du Monde. Organisée du 6 au 18 novembre du côté de Dubaï, dans le Sevens Stadium précisément, la compétition donnera accès à la poule C, composée actuellement du Pays de Galles, de l'Australie, des Fidji et de la Géorgie.