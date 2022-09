Destinée à attribuer le dernier billet pour le Mondial 2023, la compétition se déroulera selon le format "Round Robin", c'est-à-dire sous la forme d'un championnat où toutes les équipes se rencontreront. Logiquement, la nation ayant réuni le plus de points lors de ces confrontations gagnera son ticket pour la France et la Coupe du Monde. Les Etats-Unis débuteront le tournoi face au Kenya tandis que le Portugal affrontera HongKong. Lors du deuxième tour, les Américains joueront contre HongKong et le Kenya contre le Portugal. Enfin, lors du troisième et ultime tour, Hongkong affrontera le Kenya et le Portugal fera face aux Etats-Unis.